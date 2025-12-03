https://ria.ru/20251203/obligatsii-2059413258.html
Облигации в юанях не будут использовать для финансирования дефицита бюджета
Облигации в юанях не будут использовать для финансирования дефицита бюджета - РИА Новости, 03.12.2025
Облигации в юанях не будут использовать для финансирования дефицита бюджета
Минфин России не будет использовать юаневые облигации как инструмент для финансирования дефицита госбюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 03.12.2025
Облигации в юанях не будут использовать для финансирования дефицита бюджета
Силуанов: Минфин не будет использовать ОФЗ в юанях для финансирования дефицита
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минфин России не будет использовать юаневые облигации как инструмент для финансирования дефицита госбюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Заявки инвесторов на дебютные ОФЗ в юанях министерство собирало во вторник. Общий объем размещения двух выпусков облигаций составил 20 миллиардов юаней.
"Это абсолютно не тот инструмент, которым мы будем занимать большие объемы для финансирования дефицита бюджета. Доля внешнего долга в структуре общего государственного долга у нас менее 13%, мы не будем ее увеличивать, а будем наоборот ее сокращать", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", комментируя юаневые бонды.