Облигации в юанях не будут использовать для финансирования дефицита бюджета

"Это абсолютно не тот инструмент, которым мы будем занимать большие объемы для финансирования дефицита бюджета. Доля внешнего долга в структуре общего государственного долга у нас менее 13%, мы не будем ее увеличивать, а будем наоборот ее сокращать", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", комментируя юаневые бонды.