Силуанов рассказал о волатильности рубля в 90-е годы - РИА Новости, 10.12.2025
09:00 10.12.2025
Силуанов рассказал о волатильности рубля в 90-е годы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти РФ в 1990-е годы дискутировали о целесообразности привязки рубля к доллару с целью обеспечения стабильности курса и инфляции, но в то время рубль "колбасило", и его привязка к доллару привела бы к полной зависимости России от денежно-кредитной политики другого государства и потере финансового суверенитета, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В то время я работал простым специалистом, к совещаниям, где принимались стратегические решения, меня не привлекали. Позднее из яркого могу вспомнить совещание в Минфине. В тот момент я руководил департаментом макроэкономической политики и банковской деятельности. На совещании обсуждался вопрос целесообразности привязки российского рубля к доллару с тем, чтобы обеспечить стабильность курса и инфляции", - сказал Силуанов в интервью "Эксперту".
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
Вчера, 10:18
"Курс рубля тогда, извините за выражение, "колбасило". И казалось, что таким образом мы сможем снизить волатильность и обеспечить предсказуемость. Вспоминаю дискуссию, по итогам которой участники согласились с аргументом, что таким образом мы попадем в полную зависимость от денежно-кредитной политики, проводимой другим государством, лишимся финансового суверенитета", - сказал министр.
Но до решения о плавающем курсе было еще далеко, отметил Силуанов.
В начале декабря первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Россия перешла на плавающий валютный курс, когда была полностью встроена в мировую экономическую систему, однако сейчас нужно признать наличие проблемы с ним и начать ее обсуждение.
Силуанов тогда заявил, что не сможет поддержать предложение Пьянова о введении валютного коридора в РФ: установленные границы нужно будет поддерживать с помощью интервенций или покупок Банком России на рынке.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Силуанов назвал причину укрепления рубля
15 октября, 13:50
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
