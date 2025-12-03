Силуанов рассказал, от чего зависит курс рубля

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Крепкий курс рубля зависит от смягчения денежно-кредитной политики и процентных ставок на рынке - чем ниже ставки, тем больше возможностей для кредитования импорта, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Крепкий рубль во многом зависит и от процентных ставок - будет снижение денежно-кредитной политики, соответственно, и будет больше возможности кредитовать закупки импорта товаров", - сказал министр в эфире канала РБК в рамках форума ВТБ "Россия зовет!".

Если это будет происходить, пояснил он, то, соответственно, уменьшится и давление на рубль.

Министр добавил при этом, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса.