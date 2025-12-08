https://ria.ru/20251208/siluanov-2060514467.html
Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"
Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде" - РИА Новости, 08.12.2025
Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"
В России есть основания для устойчивого роста экономики в следующем году, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T11:07:00+03:00
2025-12-08T11:07:00+03:00
2025-12-08T12:57:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
эльвира набиуллина
павел зарубин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059338506_0:66:2944:1722_1920x0_80_0_0_690c081adfae12d44254634461b019c6.jpg
https://ria.ru/20251205/ekonomika-2060000629.html
https://ria.ru/20251203/siluanov-2059411396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059338506_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2f61e4407c6216fb6b68d12efedc9fd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, эльвира набиуллина, павел зарубин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Павел Зарубин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"
Силуанов видит основания для устойчивого роста российской экономики
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
В России есть основания для устойчивого роста экономики в следующем году, заявил
министр финансов Антон Силуанов.
Автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин
обратил внимание на видео, подготовленное ВТБ в преддверии форума "Россия зовет!". В этом ролике Силуанов
представлен на спортивном велосипеде на треке. Зарубин поинтересовался у министра, сможет ли и экономика так же "гнать на велосипеде".
"Для этого все делаем", — ответил Силуанов.
По его словам, охлаждение экономики нужно для того, чтобы инфляция не генерировала высокие ставки и не съедала доходы людей.
"Этого в этом году мы достигнем. В следующем году уже есть основания для того, чтобы экономика у нас двигалась не за счет каких-то накачиваний, в том числе бюджета и денежно-кредитной политики, а уже устойчиво за счет роста инвестиций. Создаем все условия для того, чтобы экономика росла", — сказал Силуанов.
Журналист поинтересовался, гоняет ли министр на велосипеде, как в видео. Силуанов ответил, что такое случалось, но сейчас он больше ездит на велосипеде с моторчиком.