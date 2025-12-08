Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"

По его словам, охлаждение экономики нужно для того, чтобы инфляция не генерировала высокие ставки и не съедала доходы людей.

"Этого в этом году мы достигнем. В следующем году уже есть основания для того, чтобы экономика у нас двигалась не за счет каких-то накачиваний, в том числе бюджета и денежно-кредитной политики, а уже устойчиво за счет роста инвестиций. Создаем все условия для того, чтобы экономика росла", — сказал Силуанов.