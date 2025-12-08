Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"
11:07 08.12.2025 (обновлено: 12:57 08.12.2025)
Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"
Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде" - РИА Новости, 08.12.2025
Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"
В России есть основания для устойчивого роста экономики в следующем году, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 08.12.2025
Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"

Силуанов видит основания для устойчивого роста российской экономики

© РИА Новости / Евгений Биятов
Министр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В России есть основания для устойчивого роста экономики в следующем году, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин обратил внимание на видео, подготовленное ВТБ в преддверии форума "Россия зовет!". В этом ролике Силуанов представлен на спортивном велосипеде на треке. Зарубин поинтересовался у министра, сможет ли и экономика так же "гнать на велосипеде".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Новак рассказал о сбалансированном росте российской экономики
5 декабря, 11:40
"Для этого все делаем", — ответил Силуанов.
По его словам, охлаждение экономики нужно для того, чтобы инфляция не генерировала высокие ставки и не съедала доходы людей.
"Этого в этом году мы достигнем. В следующем году уже есть основания для того, чтобы экономика у нас двигалась не за счет каких-то накачиваний, в том числе бюджета и денежно-кредитной политики, а уже устойчиво за счет роста инвестиций. Создаем все условия для того, чтобы экономика росла", — сказал Силуанов.
Журналист поинтересовался, гоняет ли министр на велосипеде, как в видео. Силуанов ответил, что такое случалось, но сейчас он больше ездит на велосипеде с моторчиком.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Силуанов оценил экономический рост России в 2025 году
3 декабря, 07:35
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаПавел ЗарубинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
