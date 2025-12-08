Рейтинг@Mail.ru
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам - РИА Новости, 08.12.2025
13:26 08.12.2025 (обновлено: 13:30 08.12.2025)
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам
Председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы... РИА Новости, 08.12.2025
Мишустин, Новак и Силуанов выступят на заседании Совета по нацпроектам

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин выступят с докладами на заседании совета по нацпроектам, которое проведет президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На мероприятии ожидается большое выступление президента Путина. Также о результатах реализации новых нацпроектов и выполнении ключевых задач в своем докладе расскажет председатель правительства Мишустин. О планах структурных изменений в российской экономике до 2030 года расскажет вице-премьер Новак. О плане действий по обелению экономики будет докладывать Антон Силуанов, министр финансов. И также будут отдельные выступления Собянина, мэра Москвы, и он же председатель комиссии госсовета по направлению государственного муниципального управления. Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, тоже выступит. И выступит от Народного фронта Михаил Кузнецов. Традиционно также состоится обмен мнениями", - сказал Песков журналистам.
Михаил МишустинВладимир ПутинАлександр НовакАнтон СилуановЭкономика
 
 
