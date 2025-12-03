Минфин сможет привлечь 100 миллиардов рублей от продажи изъятого имущества

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. План привлечь в 2025 году 100 миллиардов рублей доходов от продажи имущества, изъятого по искам генпрокуратуры, будет выполнен, готовятся новые сделки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.