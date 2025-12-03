Рейтинг@Mail.ru
Минфин сможет привлечь 100 миллиардов рублей от продажи изъятого имущества
07:49 03.12.2025
Минфин сможет привлечь 100 миллиардов рублей от продажи изъятого имущества
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
рбк (медиагруппа)
россия
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), РБК (медиагруппа)
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. План привлечь в 2025 году 100 миллиардов рублей доходов от продажи имущества, изъятого по искам генпрокуратуры, будет выполнен, готовятся новые сделки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"До конца года надеемся провести несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитывали", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "РБК", отвечая на вопрос о том, выполнит ли Минфин до конца года план по привлечению до 100 миллиардов рублей от продажи активов, которые перешли в собственность государства по искам генпрокуратуры.
Доля нефтегазовых доходов бюджета будет сокращаться, заявил Силуанов
Вчера, 07:47
 
Экономика Россия Антон Силуанов Министерство финансов РФ (Минфин России) РБК (медиагруппа)
 
 
