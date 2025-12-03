https://ria.ru/20251203/siluanov-2059413144.html
Силуанов выразил надежду, что рынок в России будет интересен инвесторам
Силуанов выразил надежду, что рынок в России будет интересен инвесторам
Силуанов выразил надежду, что рынок в России будет интересен инвесторам
Минфин РФ надеется, что вложения на российском финансовом рынке будут интересны иностранным инвесторам, сказал глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 03.12.2025
Силуанов выразил надежду, что рынок в России будет интересен инвесторам
