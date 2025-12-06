Мантуров назвал сумму, выделенную на восстановление Курской области

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 38 миллиардов рублей предусмотрено на восстановление Курской области из федерального бюджета до 2027 года в рамках первого этапа графика, говорится в сообщении правительства РФ.
В сообщении отмечается, что восстановление социально-экономического потенциала Курской области ведётся в рамках утверждённой по поручению президента РФ программы восстановления и развития приграничных регионов.
"В рамках первого этапа до 2027 года в федеральном бюджете для региона предусмотрены 38,2 миллиарда рублей. Эти средства уже доводятся, что позволяет сфокусироваться на трёх основных задачах. Речь идёт об обеспечении безопасности, восстановлении социальных и инфраструктурных объектов, а также поддержке экономики Курской области", – отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства РФ.
Мантуров провёл совещание по оказанию помощи Курской области. В совещании также приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр труда РФ Антон Котяков, губернатор Курской области Александр Хинштейн, представители Минстроя и других министерств.