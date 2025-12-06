Мантуров назвал сумму, выделенную на восстановление Курской области

"В рамках первого этапа до 2027 года в федеральном бюджете для региона предусмотрены 38,2 миллиарда рублей. Эти средства уже доводятся, что позволяет сфокусироваться на трёх основных задачах. Речь идёт об обеспечении безопасности, восстановлении социальных и инфраструктурных объектов, а также поддержке экономики Курской области", – отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства РФ.