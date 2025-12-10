Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал, сколько санкций ввели против России
08:15 10.12.2025
Силуанов рассказал, сколько санкций ввели против России
Россия в настоящее время находится под более чем 30 тысячами санкций, бюджетное правило здесь выручает и дает стране устойчивость, заявил министр финансов... РИА Новости, 10.12.2025
экономика, россия, сша, канада, антон силуанов
Экономика, Россия, США, Канада, Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия в настоящее время находится под более чем 30 тысячами санкций, бюджетное правило здесь выручает и дает стране устойчивость, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Бюджетное правило дало нам устойчивость, благодаря которой мы прошли кризис 2014 года с падением цен на нефть. Нас это выручило и в пандемию, выручает и сейчас, когда против страны введено более 30 тысяч санкций", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт".

Согласно расчетам РИА Новости, число санкций, введенных против России начиная с 2014 года, на начало декабря составило 30,7 тысячи.
Больше всего ограничений по-прежнему приходится на США - 24,1% от всех введенных странами мер. В тройку также вошли Канада с долей в 12,9% и Швейцария с долей в 11,8%.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Администрация США в теории поддерживает проект о санкциях против России
Экономика Россия США Канада Антон Силуанов
 
 
