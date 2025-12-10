https://ria.ru/20251210/rossija-2061008560.html
Силуанов рассказал, сколько санкций ввели против России
Россия в настоящее время находится под более чем 30 тысячами санкций, бюджетное правило здесь выручает и дает стране устойчивость, заявил министр финансов... РИА Новости, 10.12.2025
экономика
россия
сша
канада
антон силуанов
россия
сша
канада
Силуанов: Россия находится под более чем 30 тысячами санкций