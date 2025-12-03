Нерыночное управление курсом рубля сейчас не нужно, заявил Сиуланов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нерыночное управление курса рубля, вмешательство в курсообразование в России сейчас не нужно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Плавающий курс - один из элементов устойчивости макроэкономического развития, стабильности и предсказуемости, поэтому любые коридоры - это вмешательство в курсообразование. А любое вмешательство - это уже нерыночный элемент управления курсом. Нужно ли это сейчас нам? Я глубоко сомневаюсь", - сказал Силуанов в интервью телеканала РБК в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Путин утвердил новые льготы для работодателей
2 декабря, 18:56
Россия перешла на плавающий валютный курс, когда была полностью встроена в мировую экономическую систему, однако сейчас нужно признать наличие проблемы с ним и начать ее обсуждение, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ранее в кулуарах форума.
ВТБ допускает ослабление курса до 90 рублей за доллар в первом квартале следующего года при стабильной внешнеполитической ситуации, заявлял также в интервью РИА Новости Пьянов.
Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова
2 декабря, 18:59