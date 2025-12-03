Нерыночное управление курсом рубля сейчас не нужно, заявил Сиуланов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нерыночное управление курса рубля, вмешательство в курсообразование в России сейчас не нужно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

ВТБ допускает ослабление курса до 90 рублей за доллар в первом квартале следующего года при стабильной внешнеполитической ситуации, заявлял также в интервью РИА Новости Пьянов.