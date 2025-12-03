Рейтинг@Mail.ru
Нерыночное управление курсом рубля сейчас не нужно, заявил Сиуланов - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
08:39 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/siluanov-2059417018.html
Нерыночное управление курсом рубля сейчас не нужно, заявил Сиуланов
Нерыночное управление курсом рубля сейчас не нужно, заявил Сиуланов - РИА Новости, 03.12.2025
Нерыночное управление курсом рубля сейчас не нужно, заявил Сиуланов
Нерыночное управление курса рубля, вмешательство в курсообразование в России сейчас не нужно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:39:00+03:00
2025-12-03T08:39:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
антон силуанов
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f46483fa2a046f53d30ad09f98b9f58d.jpg
https://ria.ru/20251202/lgoty-2059330591.html
https://ria.ru/20251202/putin-2059332693.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3b53af5062a4b647bb10901152612382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, рбк (медиагруппа)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Антон Силуанов, РБК (медиагруппа)
Нерыночное управление курсом рубля сейчас не нужно, заявил Сиуланов

Силуанов заявил, что вмешательство в курсообразование в России сейчас не нужно

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нерыночное управление курса рубля, вмешательство в курсообразование в России сейчас не нужно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Плавающий курс - один из элементов устойчивости макроэкономического развития, стабильности и предсказуемости, поэтому любые коридоры - это вмешательство в курсообразование. А любое вмешательство - это уже нерыночный элемент управления курсом. Нужно ли это сейчас нам? Я глубоко сомневаюсь", - сказал Силуанов в интервью телеканала РБК в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин утвердил новые льготы для работодателей
2 декабря, 18:56
Россия перешла на плавающий валютный курс, когда была полностью встроена в мировую экономическую систему, однако сейчас нужно признать наличие проблемы с ним и начать ее обсуждение, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ранее в кулуарах форума.
ВТБ допускает ослабление курса до 90 рублей за доллар в первом квартале следующего года при стабильной внешнеполитической ситуации, заявлял также в интервью РИА Новости Пьянов.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова
2 декабря, 18:59
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияАнтон СилуановРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала