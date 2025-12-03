МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина в ходе его визита в Индию будут сопровождать семь министров, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников и министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Путина в Индии будут сопровождать семь министров
03.12.2025
Путина в Индии будут сопровождать семь министров
Президента РФ Владимира Путина в ходе его визита в Индию будут сопровождать семь министров, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон... РИА Новости, 03.12.2025
Путина в Индии будут сопровождать семь министров
Ушаков: семь министров, в том числе Белоусов, полетят с Путиным в Индию
