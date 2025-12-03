Рейтинг@Mail.ru
Путина в Индии будут сопровождать семь министров - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/putin-2059548219.html
Путина в Индии будут сопровождать семь министров
Путина в Индии будут сопровождать семь министров - РИА Новости, 03.12.2025
Путина в Индии будут сопровождать семь министров
Президента РФ Владимира Путина в ходе его визита в Индию будут сопровождать семь министров, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:07:00+03:00
2025-12-03T16:07:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
андрей белоусов
антон силуанов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150034/72/1500347226_0:0:2840:1598_1920x0_80_0_0_289e1dbe9190935456932b867de9d69b.jpg
https://ria.ru/20251110/kreml-2053916124.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150034/72/1500347226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c84cbe7a3faf494143911a45d8a9de6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, владимир путин, андрей белоусов, антон силуанов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путина в Индии будут сопровождать семь министров

Ушаков: семь министров, в том числе Белоусов, полетят с Путиным в Индию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина в ходе его визита в Индию будут сопровождать семь министров, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников и министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
«
"Могу сейчас назвать некоторых членов нашей делегации. Тут у нас семь министров. Белоусов, Лут, Мурашко, (министр транспорта Андрей) Никитин, Решетников, Силуанов, (глава МВД Владимир) Колокольцев, будет и председатель Центробанка (Эльвира) Набиуллина", - сказал Ушаков журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Кремль ведет активную подготовку визита Путина в Индию, сообщил Песков
10 ноября, 12:22
 
В миреИндияРоссияВладимир ПутинАндрей БелоусовАнтон СилуановМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала