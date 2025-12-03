https://ria.ru/20251203/siluanov-2059412028.html
Текущий диапазон курса рубля может сохраниться в будущем, заявил Силуанов
Текущий диапазон курса рубля может сохраниться в будущем, заявил Силуанов
Текущий диапазон курса рубля может сохраниться на будущие периоды, он сбалансирован, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 03.12.2025
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
антон силуанов
экономика
рбк (медиагруппа)
россия
