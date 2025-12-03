Рейтинг@Mail.ru
Текущий диапазон курса рубля может сохраниться в будущем, заявил Силуанов
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
07:39 03.12.2025
Текущий диапазон курса рубля может сохраниться в будущем, заявил Силуанов
Текущий диапазон курса рубля может сохраниться на будущие периоды, он сбалансирован, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
россия
Текущий диапазон курса рубля может сохраниться в будущем, заявил Силуанов

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Антон Силуанов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Текущий диапазон курса рубля может сохраниться на будущие периоды, он сбалансирован, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время, по курсу рубля - он может и сохраниться на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса. Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях", - сказал министр в эфире Радио РБК в рамках форума ВТБ "Россия зовет!".
Минфин до конца года проведет несколько сделок по продаже изъятых компаний
