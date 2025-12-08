Рейтинг@Mail.ru
Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей будет исключен, заявил Новак
17:30 08.12.2025 (обновлено: 17:37 08.12.2025)
Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей будет исключен, заявил Новак
Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей будет исключен, заявил Новак - РИА Новости, 08.12.2025
Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей будет исключен, заявил Новак
Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, а также вывоз золота в слитках в 2026 году будет исключен, заявил заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 08.12.2025
россия, экономика, александр новак, антон силуанов, евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Александр Новак, Антон Силуанов, Евразийский экономический союз
Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей будет исключен, заявил Новак

Новак: бесконтрольный вывоз из России наличных рублей будет исключен

Александр Новак
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, а также вывоз золота в слитках в 2026 году будет исключен, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Остановлюсь на основных мероприятиях плана, все из которых будут реализованы в течение 2026 года... будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках с территории России", - сказал Новак.
Путин заявил о задаче системно обелить национальную экономику
Путин заявил о задаче системно обелить национальную экономику
Вчера, 17:13
Мероприятия плана "обеления" ряда секторов направлены на усиление ответственности за несоблюдение установленных норм и требований, меры по совершенствованию законодательства, а в отдельных случаях – введение нового регулирования, отметил он.
План состоит из следующих шести разделов по секторам, где проблема обеления стоит наиболее остро: торговля в рамках ЕАЭС, внутренний рынок товаров (работ, услуг), рынок труда, оборот наличных денежных средств и цифровых валют, нелегальное кредитование, рынки табачной и никотиносодержащей продукции, уточнил он.
Власти РФ в 2026 году начнут реализовывать план по снижению возможностей для ухода от уплаты налогов, сообщал ранее министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, речь идет о рынках оптовых, розничных, о расчетах в наличной форме - они во многом осуществляются без контроля налоговых органов, и так далее, отмечал он.
Минфин РФ в 2026 году продолжит бороться с теневым сектором в экономике, делая упор на снижении доли наличных в обороте, мониторинге деятельности арендодателей и ответственности за использование и неиспользование контрольно-кассовой техники, уточнял Силуанов.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Власти собираются урегулировать махинации с самозанятостью, сообщил Новак
Вчера, 17:34
 
РоссияЭкономикаАлександр НовакАнтон СилуановЕвразийский экономический союз
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала