Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей будет исключен, заявил Новак
Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей будет исключен, заявил Новак - РИА Новости, 08.12.2025
Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей будет исключен, заявил Новак
Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, а также вывоз золота в слитках в 2026 году будет исключен, заявил заместитель председателя правительства РФ...
россия
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, а также вывоз золота в слитках в 2026 году будет исключен, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Остановлюсь на основных мероприятиях плана, все из которых будут реализованы в течение 2026 года... будет исключен бесконтрольный вывоз из России
наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕАЭС
, а также вывоз золота в слитках с территории России", - сказал Новак
.
Мероприятия плана "обеления" ряда секторов направлены на усиление ответственности за несоблюдение установленных норм и требований, меры по совершенствованию законодательства, а в отдельных случаях – введение нового регулирования, отметил он.
План состоит из следующих шести разделов по секторам, где проблема обеления стоит наиболее остро: торговля в рамках ЕАЭС, внутренний рынок товаров (работ, услуг), рынок труда, оборот наличных денежных средств и цифровых валют, нелегальное кредитование, рынки табачной и никотиносодержащей продукции, уточнил он.
Власти РФ в 2026 году начнут реализовывать план по снижению возможностей для ухода от уплаты налогов, сообщал ранее министр финансов России Антон Силуанов
. По его словам, речь идет о рынках оптовых, розничных, о расчетах в наличной форме - они во многом осуществляются без контроля налоговых органов, и так далее, отмечал он.
Минфин РФ в 2026 году продолжит бороться с теневым сектором в экономике, делая упор на снижении доли наличных в обороте, мониторинге деятельности арендодателей и ответственности за использование и неиспользование контрольно-кассовой техники, уточнял Силуанов.