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Биография Сергея Кравцова

Биография Сергея Кравцова - РИА Новости, 17.03.2024

Биография Сергея Кравцова

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов родился 17 марта 1974 года в Москве. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T02:29

2024-03-17T02:29

2024-03-17T02:29

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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов родился 17 марта 1974 года в Москве. В 1996 году окончил с отличием Московский государственный открытый педагогический университет по специальности учитель математики и информатики. В 2000 году – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности "Государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка". Доктор педагогических наук.В 1994-1996 годах работал учителем математики в школе №176 города Москвы.В 1998-2006 годы – научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института управления образованием Российской академии образования.С 2006 по 2008 год работал помощником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.В 2008-2009 годах был директором ФГУ "Федеральный центр тестирования".С 2009 по 2011 год – директор Института управления образованием Российской академии образования.В 2011 году – исполняющий обязанности ректора ФГУ "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования".В 2011-2012 годы работал заместителем директора, директором департамента регионального развития министерства образования и науки Российской Федерации.В 2012-2013 годы – директор департамента управления программами и конкурсных процедур министерства образования и науки Российской Федерации.В 2013-2020 годы – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В период с октября 2017 года по май 2018 года – заместитель министра образования и науки Российской Федерации – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 21 января 2020 года назначен министром просвещения РФ. Член попечительского совета фонда "История Отечества". Член Генерального совета "Единая Россия".Действительный государственный советник РФ III класса (2013).Отмечен Благодарностью правительства РФ (2016).Женат, есть сын и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, общество, россия, москва, сергей кравцов, российская академия образования, единая россия