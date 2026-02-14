Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 14.02.2026 (обновлено: 13:48 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/standart-2074373515.html
Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов
Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов - РИА Новости, 14.02.2026
Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов
Минпросвещения будет улучшать работу детсадов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:09:00+03:00
2026-02-14T13:48:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_013365a64253cfe2f83450bf51a0b6ed.jpg
https://ria.ru/20251222/gosduma-2063873895.html
https://ria.ru/20260127/shkola-2070613729.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_eee904878f957485f12121994d5ac33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов

Кравцов: Минпросвещения хочет изменить стандарт работы детских садов

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Развивающие игрушки в детском саду . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минпросвещения будет улучшать работу детсадов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
«

"Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ", — рассказал он.

Детский сад - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме предложили создать в детских садах группы продленного дня
22 декабря 2025, 15:53

Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

Кравцов добавил, что план мероприятий для ее реализации будет насыщенным и ориентированным на практику. Министерство создаст оргкомитет, который учтет предложения, поступившие от регионов.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах
27 января, 17:57
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала