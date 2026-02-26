Рейтинг@Mail.ru
В детсадах должны быть игрушки, несущие здоровые ценности, считают в ГД
18:28 26.02.2026 (обновлено: 18:30 26.02.2026)
В детсадах должны быть игрушки, несущие здоровые ценности, считают в ГД
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества депутат Яна Лантратова заявила, что в детских садах должны быть игрушки, отражающие российскую культуру РИА Новости, 26.02.2026
общество, россия, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Шкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества депутат Яна Лантратова заявила, что в детских садах должны быть игрушки, отражающие российскую культуру и несущие здоровые ценности, такие как матрешки, неваляшки и деревянные игрушки с росписью.
Минпросвещения РФ объявило 2026 год Годом дошкольного образования. В интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство будет улучшать работу детсадов. Так, планируется внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Кроме того, министерство создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка.
"Пока точного списка нет — идет обсуждение с экспертами. Но ясно, что приоритет (в выборе игрушек для детских садов - ред.) отдадут отечественным производителям и вещам, которые отражают нашу культуру. Например, матрешки, неваляшки, деревянные игрушки с хохломой, гжелью или городецкой росписью, куклы в народных костюмах и наборы про русские сказки", - подчеркнула она интернет-изданию "Газета.ru".
Лантратова отметила, что в перечень помимо традиционных русских игрушек могут войти и другие, но подчеркнула, что акцент будет сделан на игрушках, которые несут здоровые ценности: дружбу, взаимопомощь, уважение к старшим и любовь к своей стране.
По ее мнению, добрых игрушек в детских садах должно быть больше. Она отметила, что игрушечное оружие, как и игрушки с демоническими образами, не включат в этот перечень.
"По оценкам разных экспертов, порядка 30-60% игрушек могут негативно влиять на психику. Поэтому и нужна нормальная психолого-педагогическая проверка. Мы в рабочей группе Госсовета по семье как раз этим занимаемся. И предлагаем ввести обязательную экспертизу, понятную маркировку для родителей и поддерживать наших производителей, чтобы хороших и добрых игрушек стало больше", - добавила она изданию.
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваСергей КравцовГосдума РФ
 
 
