02:24 23.02.2026 (обновлено: 11:47 23.02.2026)
Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей
Минпросвещения разработает для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию детей, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.02.2026
общество
россия
сергей кравцов
дети
школа
общество, россия, сергей кравцов, дети, школа
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Дети, Школа
Дети
Дети. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Минпросвещения разработает для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию детей, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Семья и детский сад — партнеры. Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании", — сказал он в интервью РИА Новости.
Кравцов уточнил, что министерство также планирует запустить единый российский цифровой ресурс для воспитателей и родителей с полезными материалами. Доступ к нему обеспечат в том числе через платформу MAX.
Ранее Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
