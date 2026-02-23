https://ria.ru/20260223/minprosveschenie-2076156990.html
Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей
Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей - РИА Новости, 23.02.2026
Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей
Минпросвещения разработает для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию детей, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T02:24:00+03:00
2026-02-23T02:24:00+03:00
2026-02-23T11:47:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
дети
школа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075761119_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_2742e3a53e976a0a32bdf0817d0e0792.jpg
https://ria.ru/20260217/sluzhenie-2074945210.html
https://ria.ru/20260213/minprosveschenie-2074230649.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075761119_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_254430b5df9e07773a15d4d069fe060a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, дети, школа
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Дети, Школа
Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей
РИА Новости: Минпросвещения составит рекомендации по воспитанию детей
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Минпросвещения разработает для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию детей, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«
"Семья и детский сад — партнеры. Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании", — сказал он в интервью РИА Новости.
Кравцов уточнил, что министерство также планирует запустить единый российский цифровой ресурс для воспитателей и родителей с полезными материалами. Доступ к нему обеспечат в том числе через платформу MAX.
Ранее Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.