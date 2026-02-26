https://ria.ru/20260226/detsad-2076834267.html
В России утвердят перечень художественных произведений для детсадов
В России утвердят перечень художественных произведений для детсадов - РИА Новости, 26.02.2026
В России утвердят перечень художественных произведений для детсадов
Минпросвещения РФ планирует утвердить перечни музыкальных и художественных произведений для детских садов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:30:00+03:00
2026-02-26T11:30:00+03:00
2026-02-26T11:47:00+03:00
