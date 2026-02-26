Рейтинг@Mail.ru
В России утвердят перечень художественных произведений для детсадов - РИА Новости, 26.02.2026
11:30 26.02.2026 (обновлено: 11:47 26.02.2026)
В России утвердят перечень художественных произведений для детсадов
В России утвердят перечень художественных произведений для детсадов
Минпросвещения РФ планирует утвердить перечни музыкальных и художественных произведений для детских садов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.02.2026
В России утвердят перечень художественных произведений для детсадов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует утвердить перечни музыкальных и художественных произведений для детских садов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Обновим и сделаем обязательными перечни музыкальных, художественных произведений и произведений искусства, а также художественной литературы для слушания и анимационных фильмов", - сказал министр в ходе торжественного открытия Года дошкольного образования.
Воспитанники детского сада - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Минпросвещения прокомментировали идею корректировки работы детсадов
22 января, 10:32
 
