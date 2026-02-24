Рейтинг@Mail.ru
Тульская область
 
20:42 24.02.2026
Более 700 учителей физкультуры соберутся на съезде в Тульской области
россия, тульская область, москва, дмитрий миляев, михаил дегтярев, сергей кравцов
Тульская область, Россия, Тульская область, Москва, Дмитрий Миляев, Михаил Дегтярев, Сергей Кравцов
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Тульской области соберутся более 700 учителей физкультуры на Всероссийском съезде учителей физической культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во вторник губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета России по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр спорта России Михаил Дегтярев провели в Москве заседание организационного комитета Всероссийского съезда учителей физкультуры.
"Совместно с министерством спорта Российской Федерации и правительством Тульской области мы продолжаем активную подготовку к Всероссийскому съезду учителей физической культуры, который состоится в этом году. Уверен, что данное мероприятие послужит новым этапом развития детско-юношеского спорта, поддержки учителей физкультуры, наставников. Съезд должен стать площадкой, на которой мы обсудим развитие физической культуры как школьного предмета и внедрение в школы модулей по различным видам спорта. Мы впервые проводим мероприятие такого масштаба для тех, кто отвечает за физическое здоровье наших школьников", – приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения России.
Миляев поблагодарил Кравцова и Дегтярева за право проведения в Тульской области Всероссийского съезда учителей физической культуры.
"Успех предстоящего мероприятия напрямую зависит от нашей слаженности и единого вектора движения. Уверен, что благодаря консолидации опыта коллег из оргкомитета мы наполним программу глубокими деловыми и культурными смыслами. Важнейшим фактором здесь станет активная включенность экспертов комиссии Госсовета, спортивных федераций и наших партнеров. Вместе мы обладаем всеми необходимыми компетенциями, чтобы воплотить этот амбициозный проект в жизнь", – приводит пресс-служба слова Миляева.
Во время проведения всероссийского съезда запланировано открытое заседание комиссии Госсовета России по направлению "Физическая культура и спорт" под председательством губернатора Тульской области. Ожидается, что оно пройдет совместно с заседанием комиссии Госсовета России по направлению "Кадры".
Предложен формат, предусматривающий участие делегаций из всех 89 регионов России. Съезд – это важная площадка для обмена лучшими практиками, обсуждения передовых предложений спортивных федераций и диалога с профессиональными спортсменами.
Съезд состоится на территории парк-отеля "Шахтер". На площадке есть вся необходимая инфраструктура для размещения участников в комфортных условиях, обеспечения питания, проведения лекций, мастер-классов, спортивных активностей. Парк-отель неоднократно принимал мероприятия всероссийского масштаба. В съезде планируется более 1 тысячи участников из 89 регионов страны, в том числе порядка 700 учителей физической культуры. Правительство Тульской области организует для них культурную и спортивную программу.
На заседании также обсудили вопросы привлечения участников из новых регионов, ветеранов СВО, представителей спортивных федераций и интеграцию в мероприятия тематики Года единства народов России.
Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост при губернаторе
18 февраля, 23:19
 
Тульская областьРоссияТульская областьМоскваДмитрий МиляевМихаил ДегтяревСергей Кравцов
 
 
