В Белгородской, Брянской и Курской областях продлили особый формат ЕГЭ - РИА Новости, 16.02.2026
05:27 16.02.2026
В Белгородской, Брянской и Курской областях продлили особый формат ЕГЭ
В Белгородской, Брянской и Курской областях продлили особый формат ЕГЭ - РИА Новости, 16.02.2026
В Белгородской, Брянской и Курской областях продлили особый формат ЕГЭ
Школьникам из Белгородской, Брянской и Курской областей снова дали право не сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году, учащиеся смогут получить аттестат по итогам... РИА Новости, 16.02.2026
общество
курская область
россия
белгородская область
сергей кравцов
курская область
россия
белгородская область
общество, курская область, россия, белгородская область, сергей кравцов
Общество, Курская область, Россия, Белгородская область, Сергей Кравцов
В Белгородской, Брянской и Курской областях продлили особый формат ЕГЭ

РИА Новости: школьники из приграничья смогут не сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Школьникам из Белгородской, Брянской и Курской областей снова дали право не сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году, учащиеся смогут получить аттестат по итогам промежуточной аттестации, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году. Выпускники могут выбрать сдавать выпускной экзамен - ОГЭ или ЕГЭ, либо получить аттестат по итогам промежуточной аттестации", - сказал Кравцов.
Внутренние помещения жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Белгородском приграничье с начала года погиб 21 житель, сообщил Гладков
3 февраля, 07:58
Министр уточнил, что данное решение было принято в связи с "сохранением неспокойной ситуации в приграничных регионах".
"Такой формат будет доступен для всех школ приграничных регионов, которые войдут в приказ, утверждающий список школ, для которых будет сделано исключение", - отметил глава ведомства.
Ранее Кравцов по итогам рабочих поездок в регионы сообщал, что особый формат проведения государственной итоговой аттестации будет продлен в 2026 году в Курской и Белгородской областях.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Рособрнадзоре не планируют доверять ИИ проверку ЕГЭ
9 февраля, 13:38
 
ОбществоКурская областьРоссияБелгородская областьСергей Кравцов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
