В Белгородской, Брянской и Курской областях продлили особый формат ЕГЭ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Школьникам из Белгородской, Брянской и Курской областей снова дали право не сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году, учащиеся смогут получить аттестат по итогам промежуточной аттестации, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году. Выпускники могут выбрать сдавать выпускной экзамен - ОГЭ или ЕГЭ, либо получить аттестат по итогам промежуточной аттестации", - сказал Кравцов.
Министр уточнил, что данное решение было принято в связи с "сохранением неспокойной ситуации в приграничных регионах".
"Такой формат будет доступен для всех школ приграничных регионов, которые войдут в приказ, утверждающий список школ, для которых будет сделано исключение", - отметил глава ведомства.
Ранее Кравцов по итогам рабочих поездок в регионы сообщал, что особый формат проведения государственной итоговой аттестации будет продлен в 2026 году в Курской и Белгородской областях.
