Кравцов рассказал об изменениях в программе изучения обществознания

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Обществознание с 1 сентября продолжится с девятого по одиннадцатый классы, из школьной программы восьмых классов его исключат, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

« "Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в девятых-одиннадцатых классах", — сказал Кравцов

Министр добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников завершена.

В августе прошлого года стало известно, что Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. В план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", "Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", "Физика", "Биология", "Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", "Основы безопасности и защиты Родины", а также "Физическая культура".

"Родной язык", "Родная литература", "Второй иностранный язык" изучаются по заявлению родителей.