Сергей Кравцов: детские сады в России перейдут на новые стандарты работы

Год дошкольного образования станет отправной точкой системных изменений в работе детских садов по всей России, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Министр также рассказал о повышении престижа профессии воспитателя, новых требованиях к игрушкам и запуске единого цифрового ресурса для воспитателей и родителей.

– Сергей Сергеевич, 2026 год в системе образования объявлен Годом дошкольного образования. Почему фокус внимания направлен именно на это направление?

– Конечно, дошкольное образование выбрано не случайно. Это базовый уровень образования, который закладывает основу для дальнейшего обучения в школе, колледже, вузе. На этом этапе в детях воспитываются фундаментальные ценности: уважение к старшим, любовь к Родине, стремление к знаниям. От того, насколько качественно, безопасно и комфортно проходит раннее развитие ребенка, зависят его будущие успехи в школе и в жизни. Это важный, стартовый этап формирования личности, и наша задача – обеспечивать для него наилучшие условия по всей стране. Образовательные организации, начиная с детского сада, становятся для ребят вторым домом. Здесь они обретают друзей, могут в полной мере раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал.

– Расскажите о планах на Год дошкольного образования. Какие мероприятия станут ключевыми на региональном и федеральном уровнях?

– План будет насыщенным и практико-ориентированным. Мы создадим соответствующий оргкомитет и учтем предложения от регионов.

На федеральном уровне ключевых направлений несколько. Прежде всего планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка. Благодаря им дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах, достижениях нашей страны. Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ.

Кроме того, среди планов – запуск единого российского цифрового ресурса для воспитателей и родителей, который будет наполнен полезными материалами. Доступ к нему будет в том числе через мессенджер MAX.

Еще один важный шаг – открытие трека для заведующих детскими садами в рамках проекта "Клуб директоров". В 2025 году мы запустили площадку для директоров школ, и она уже зарекомендовала себя как отличная возможность для обмена опытом и профессиональной самореализации. Уверен, аналогичный клуб для заведующих детсадами станет эффективным инструментом для совершенствования управленческих практик.

Подчеркну, все запланированные в рамках года мероприятия призваны сохранять и преумножать лучшие традиции отечественной педагогической школы. Мы создаем также возможности для развития воспитательных инноваций.

– Планируется ли в Год дошкольного образования усиливать взаимодействие с родителями? Будут ли созданы механизмы взаимодействия детского сада и семьи?

– Это направление работы – в числе наших приоритетов. Семья и детский сад – партнеры. Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании.

– Воспитатель – ключевая фигура системы дошкольного образования. Запланировано ли введение новых мер поддержки, повышение престижа этой профессии?

– Безусловно, без воспитателя все наши планы останутся только на бумаге. В Год дошкольного образования приоритет будет отдан воспитателям и другим сотрудникам детских садов. Основные меры государственной поддержки педагогических работников закреплены в законе "Об образовании Российской Федерации", и они едины для всех педагогов. Вместе с тем регионы вправе ввести свои дополнительные меры социальной поддержки, в том числе для воспитателей детских садов. На федеральном уровне в рамках Года дошкольного образования планируются мероприятия по повышению престижа профессии воспитателя, в том числе Всероссийский съезд работников дошкольного образования. Кроме того, в 2025 году совместно с Российским обществом "Знание" мы провели во всех федеральных округах форумы воспитателей детских садов, обсуждали работу с родителями, актуальные формы взаимодействия. В 2026 году соберем итоговый всероссийский форум. Его задача– консолидация возможностей детского сада и семьи, обобщение передового опыта по работе с родителями воспитанников детских садов.

Также в течение года состоятся конференции, мероприятия по повышению квалификации педагогов дошкольного образования федерального и регионального масштабов.

Наша общая цель – через выстроенный доверительный диалог семьи и педагогов поддерживать в каждом ребенке естественное желание учиться и развиваться. Именно для этого мы создаем современную образовательную среду и работаем над профессионализмом воспитателей, чтобы дети осознавали: их готовят к увлекательной и насыщенной жизни, в которой познание нового – это радость и основа гармоничного развития.

– Сергей Сергеевич, вы ранее анонсировали, что при поступлении в педвузы абитуриенты будут проходить профильное вступительное испытание. С какого года ожидается такой формат приема в университеты? По каким предметам можно будет написать дополнительный экзамен?

– Минобрнауки по согласованию с Минпросвещения уже внесены изменения в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета. Они регламентированы приказом от 26 ноября 2025 года № 904. Так, в части педагогического образования данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и изменения начнут действовать, начиная с приемной кампании 2027/2028 учебного года. Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература – больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет. Например, будущим учителям физики – ЕГЭ по физике. Эти изменения будут направлены на подготовку сильных и мотивированных специалистов. Такой подход поможет будущим учителям уже во время учебы осознавать востребованность своей профессии и быть уверенными в успешном трудоустройстве после окончания вуза. Большую роль играет также воспитательный компонент в программах. Важно, что после выпуска ребята связывают свою жизнь с Россией, стремятся развивать отечественную систему образования.

– Недавно у ребят закончились зимние каникулы. Известно ли, в какие даты школьников ожидают весенние каникулы?

– Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 г. Соответствующее письмо уже направлено в регионы.

– Школы переходят на новые программы по изучению обществознания. Какие изменения в связи с этим вступят в силу с нового учебного года? Как это повлияет на изучение истории?

– Из программы по обществознанию исключено дублирование содержания других учебных предметов. При этом сохранены и усилены основные темы обществознания. Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9-11 классах. Федеральная рабочая программа по обществознанию становится более практико-ориентированной.

Благодаря тесным метапредметным связям изучение истории и обществознания в школе будут содержательно дополнять друг друга.