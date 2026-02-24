Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения создаст для детских садов перечень разрешенных игрушек
Минпросвещения создаст для детских садов перечень разрешенных игрушек
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Минпросвещения создаст для детских садов перечень разрешенных игрушек

Детский сад
Детский сад
Детский сад. Архивное фото
Детский сад. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Минпросвещения РФ создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка", - сказал Кравцов.
Ребенок за игрой - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Эксперт назвала самые популярные игрушки у российских детей
23 мая 2025, 03:14
Он добавил, что благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны.
Ранее Минпросвещения России объявило 2026 год Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Госдуме предложили выяснить, опасны ли игрушки Лабубу для детей
11 июня 2025, 12:07
 
Общество, Россия, Сергей Кравцов
 
 
