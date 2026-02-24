Минпросвещения создаст для детских садов перечень разрешенных игрушек

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Минпросвещения РФ создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка", - сказал Кравцов.
Он добавил, что благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны.
Ранее Минпросвещения России объявило 2026 год Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.
