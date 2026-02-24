Минпросвещения создаст для детских садов перечень разрешенных игрушек

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Минпросвещения РФ создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.