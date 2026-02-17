https://ria.ru/20260217/minprosvescheniya-2074996921.html
Минпросвещения наградило воспитательниц, защитивших детей от нападения
Минпросвещения наградило воспитательниц, защитивших детей от нападения - РИА Новости, 17.02.2026
Минпросвещения наградило воспитательниц, защитивших детей от нападения
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградил почетными грамотами ведомства воспитателей детского сада №1 города Бугуруслана Оренбургской области Лию Галееву и РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:38:00+03:00
Кравцов наградил воспитательниц из Оренбуржья, защитивших детей от нападения