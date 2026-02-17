Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения наградило воспитательниц, защитивших детей от нападения - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/minprosvescheniya-2074996921.html
Минпросвещения наградило воспитательниц, защитивших детей от нападения
Минпросвещения наградило воспитательниц, защитивших детей от нападения - РИА Новости, 17.02.2026
Минпросвещения наградило воспитательниц, защитивших детей от нападения
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградил почетными грамотами ведомства воспитателей детского сада №1 города Бугуруслана Оренбургской области Лию Галееву и РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:38:00+03:00
2026-02-17T16:38:00+03:00
общество
россия
бугуруслан
оренбургская область
нина останина
сергей кравцов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072435817_0:0:1094:615_1920x0_80_0_0_7cb1bdb48285842315deaa390bade047.jpg
https://ria.ru/20260215/premiya-2074500943.html
россия
бугуруслан
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072434660_0:49:640:529_1920x0_80_0_0_c1118f8014b3579a5d09426cc0ce653b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, бугуруслан, оренбургская область, нина останина, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Бугуруслан, Оренбургская область, Нина Останина, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Минпросвещения наградило воспитательниц, защитивших детей от нападения

Кравцов наградил воспитательниц из Оренбуржья, защитивших детей от нападения

© Фото : пресс-служба главы города БугурусланВоспитатель детского сада Лия Галеева
Воспитатель детского сада Лия Галеева - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : пресс-служба главы города Бугуруслан
Воспитатель детского сада Лия Галеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградил почетными грамотами ведомства воспитателей детского сада №1 города Бугуруслана Оренбургской области Лию Галееву и Людмилу Платонову, которые защитили детей от нападения злоумышленника.
"Это очень мужественный поступок. И еще раз хочу от лица министерства и всех нас вас поблагодарить, пожелать здоровья. Вы пример для многих", - сказал Кравцов на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Кроме того, воспитательницы получили благодарственные письма комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Благодарности лично вручила глава комитета Нина Останина.
Пятого февраля мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".​
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Воспитательницы, спасшие детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна
15 февраля, 13:05
 
ОбществоРоссияБугурусланОренбургская областьНина ОстанинаСергей КравцовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала