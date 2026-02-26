Рейтинг@Mail.ru
В детских садах введут "Добрые игры" для изучения истории России - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/detsad-2076851610.html
В детских садах введут "Добрые игры" для изучения истории России
В детских садах введут "Добрые игры" для изучения истории России - РИА Новости, 26.02.2026
В детских садах введут "Добрые игры" для изучения истории России
Минпросвещения РФ внедрит в детские сады проект "Добрые игры", дети в игровой форме будут изучать историю страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:20:00+03:00
2026-02-26T12:20:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585386061_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8a8fac725de2f1266470971b1add36ef.jpg
https://ria.ru/20260226/detsad-2076834267.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585386061_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2d2c2c6f746ac9e8810b0e269154eb34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
В детских садах введут "Добрые игры" для изучения истории России

Минпросвещения введет в детсадах "Добрые игры" для изучения истории России

© РИА Новости / Варвара ГертьеВоспитанники детского сада
Воспитанники детского сада - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Воспитанники детского сада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ внедрит в детские сады проект "Добрые игры", дети в игровой форме будут изучать историю страны, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"В детских садиках будут проводиться такие проекты, занятия, как "Добрые игры", на которых ребята в игровой форме будут соприкасаться в том числе с историей нашей страны, с историей семьи своей", - сказал министр в ходе торжественного открытия Года дошкольного образования.
Кравцов выразил уверенность, что проект станет важной составляющей воспитательной работы в дошкольных учреждениях страны.
Минпросвещения РФ объявило 2026 год Годом дошкольного образования. В интервью РИА Новости Кравцов сообщил, что Минпросвещения будет улучшать работу детсадов. Так, планируется внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую.
Кроме того, министерство создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка.
Занятие в детском саду - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В России утвердят перечень художественных произведений для детсадов
Вчера, 11:30
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала