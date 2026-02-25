В ОП поддержали введение оценки за поведение в школах

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Введение оценки за поведение улучшит уровень дисциплины в школе, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.
"Я поддерживаю предложение по поводу введения оценки за поведение в силу очень простого обстоятельства: поведение - это в том числе и дисциплина. Дисциплина важна ведь не только в учебе, хотя это само по себе, как мне кажется, основополагающая вещь. Она важна и в жизни", - сказал Гаспарян.
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев
29 января, 12:54
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что оценка за поведение будет введена в следующем учебном году. С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия началась апробация системы оценивания поведения учащихся.
Главной задачей оценок поведения, по данным министерства просвещения РФ, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием - выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.