Рейтинг@Mail.ru
В ОП поддержали введение оценки за поведение в школах - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 25.02.2026 (обновлено: 12:37 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/shkola-2076532987.html
В ОП поддержали введение оценки за поведение в школах
В ОП поддержали введение оценки за поведение в школах - РИА Новости, 25.02.2026
В ОП поддержали введение оценки за поведение в школах
Введение оценки за поведение улучшит уровень дисциплины в школе, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T03:11:00+03:00
2026-02-25T12:37:00+03:00
общество
россия
тульская область
луганская народная республика
армен гаспарян
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576573039_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_375061aa9cd5afc2097e4978013fb467.jpg
https://ria.ru/20260129/fadeev-2070962239.html
https://ria.ru/20260222/minprosveschenie-2076106012.html
россия
тульская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576573039_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9bf69f7ab7c9c7fbe2dc992770af5fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тульская область, луганская народная республика, армен гаспарян, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Тульская область, Луганская Народная Республика, Армен Гаспарян, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
В ОП поддержали введение оценки за поведение в школах

РИА Новости: Гаспарян поддержал идею введения оценки за поведение в школе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Ученики в классе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Введение оценки за поведение улучшит уровень дисциплины в школе, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.
"Я поддерживаю предложение по поводу введения оценки за поведение в силу очень простого обстоятельства: поведение - это в том числе и дисциплина. Дисциплина важна ведь не только в учебе, хотя это само по себе, как мне кажется, основополагающая вещь. Она важна и в жизни", - сказал Гаспарян.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев
29 января, 12:54
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что оценка за поведение будет введена в следующем учебном году. С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия началась апробация системы оценивания поведения учащихся.
Главной задачей оценок поведения, по данным министерства просвещения РФ, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием - выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.
Школьники перед началом ЕГЭ по обществознанию - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Минпросвещения рассказали, как изменится изучение обществознания в школах
22 февраля, 17:53
 
ОбществоРоссияТульская областьЛуганская Народная РеспубликаАрмен ГаспарянСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала