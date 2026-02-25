В ОП поддержали введение оценки за поведение в школах

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Введение оценки за поведение улучшит уровень дисциплины в школе, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.