Педагогические вузы будут начислять баллы за участие в Движении Первых

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В следующем учебном году российские педвузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах Движения Первых, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В 2026/27 учебном году российские вузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых". К этой инициативе присоединились уже шесть подведомственных Минпросвещения России педуниверситетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за активность в федеральных и региональных проектах движения абитуриенты высших учебных заведений смогут получить до 10 баллов.