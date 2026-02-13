https://ria.ru/20260213/vuzy-2074182075.html
2026-02-13T14:51:00+03:00
2026-02-13T14:51:00+03:00
2026-02-13T15:34:00+03:00
Педагогические вузы будут начислять баллы за участие в Движении Первых
Минпросвещение: За проекты в Движении Первых будут начислять до 10 баллов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В следующем учебном году российские педвузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах Движения Первых, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"В 2026/27 учебном году российские вузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых". К этой инициативе присоединились уже шесть подведомственных Минпросвещения России педуниверситетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за активность в федеральных и региональных проектах движения абитуриенты высших учебных заведений смогут получить до 10 баллов.
"Участники Движения Первых – это активные, целеустремленные и неравнодушные ребята, которые уже со школьной скамьи проявляют лидерские качества, ответственность и стремление приносить пользу обществу. Именно такие талантливые молодые люди сегодня особенно нужны системе педагогического образования. Они не боятся брать на себя инициативу, умеют работать в команде и готовы становиться наставниками для младших", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.