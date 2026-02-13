Рейтинг@Mail.ru
Педагогические вузы будут начислять баллы за участие в Движении Первых - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 13.02.2026 (обновлено: 15:34 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/vuzy-2074182075.html
Педагогические вузы будут начислять баллы за участие в Движении Первых
Педагогические вузы будут начислять баллы за участие в Движении Первых - РИА Новости, 13.02.2026
Педагогические вузы будут начислять баллы за участие в Движении Первых
В следующем учебном году российские педвузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах Движения Первых, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:51:00+03:00
2026-02-13T15:34:00+03:00
россия
сергей кравцов
общество
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_8da34050457822e81f41ddc5534bd2ff.jpg
https://ria.ru/20260210/vuzy-2073345677.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_35e1e0f00a8d67d416452fecb3caa0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Россия, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Педагогические вузы будут начислять баллы за участие в Движении Первых

Минпросвещение: За проекты в Движении Первых будут начислять до 10 баллов

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В следующем учебном году российские педвузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах Движения Первых, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"В 2026/27 учебном году российские вузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых". К этой инициативе присоединились уже шесть подведомственных Минпросвещения России педуниверситетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за активность в федеральных и региональных проектах движения абитуриенты высших учебных заведений смогут получить до 10 баллов.
"Участники Движения Первых – это активные, целеустремленные и неравнодушные ребята, которые уже со школьной скамьи проявляют лидерские качества, ответственность и стремление приносить пользу обществу. Именно такие талантливые молодые люди сегодня особенно нужны системе педагогического образования. Они не боятся брать на себя инициативу, умеют работать в команде и готовы становиться наставниками для младших", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
10 февраля, 04:08
 
РоссияСергей КравцовОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала