Минпросвещения с 1 сентября введет профильный ЕГЭ в педвузах

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Минпросвещения России введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, приказ вступит в силу 1 сентября и начнет действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

"Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература – больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет", - сказал министр.

Он добавил, что изменения будут направлены на подготовку сильных и мотивированных специалистов.

"В части педагогического образования данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и изменения начнут действовать, начиная с приемной кампании 2027/2028 учебного года", - заявил Кравцов