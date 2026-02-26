Рейтинг@Mail.ru
В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка" - РИА Новости, 26.02.2026
13:10 26.02.2026
В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка"
В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка" - РИА Новости, 26.02.2026
В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка"
Отечественный конструктор "Чебурашка" может появиться в детских садах страны и войти в перечень рекомендованных игрушек, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2026
россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка"

РИА Новости: в детсадах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка"

© Фото : РИА НовостиОтечественный конструктор "Чебурашка"
Отечественный конструктор Чебурашка - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : РИА Новости
Отечественный конструктор "Чебурашка". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Отечественный конструктор "Чебурашка" может появиться в детских садах страны и войти в перечень рекомендованных игрушек, выяснил корреспондент РИА Новости.
В четверг в Московском государственном педагогическом университете прошла церемония старта Года дошкольного образования.
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Минпросвещения создаст для детских садов перечень разрешенных игрушек
24 февраля, 03:26
Конструктор, а также другие игрушки, которые стали призерами и победителями конкурса "Родная игрушка", показали главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.
В аннотации сказано, что серия сборных игрушек "Чебурашка" позволяет из множества деталей различных форм и цветов создавать целостные сюжеты жизни данного персонажа.
Ранее в интервью РИА Новости Кравцов сообщил, что Минпросвещения будет улучшать работу детсадов. Так, планируется внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую.
Кроме того, министерство создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка.
Занятие в детском саду - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В России утвердят перечень художественных произведений для детсадов
Вчера, 11:30
 
РоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
