В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Отечественный конструктор "Чебурашка" может появиться в детских садах страны и войти в перечень рекомендованных игрушек, выяснил корреспондент РИА Новости.

В четверг в Московском государственном педагогическом университете прошла церемония старта Года дошкольного образования.

Сергею Кравцову. Конструктор, а также другие игрушки, которые стали призерами и победителями конкурса "Родная игрушка", показали главе Минпросвещения РФ

В аннотации сказано, что серия сборных игрушек "Чебурашка" позволяет из множества деталей различных форм и цветов создавать целостные сюжеты жизни данного персонажа.

Ранее в интервью РИА Новости Кравцов сообщил, что Минпросвещения будет улучшать работу детсадов. Так, планируется внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую.