https://ria.ru/20260226/konstruktor-2076864798.html
В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка"
В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка" - РИА Новости, 26.02.2026
В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка"
Отечественный конструктор "Чебурашка" может появиться в детских садах страны и войти в перечень рекомендованных игрушек, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:10:00+03:00
2026-02-26T13:10:00+03:00
2026-02-26T13:10:00+03:00
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076866989_0:148:1280:868_1920x0_80_0_0_9efd03658998eec3ed9c3a36672cf818.jpg
https://ria.ru/20260224/minprosvescheniya-2076299034.html
https://ria.ru/20260226/detsad-2076834267.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076866989_89:134:1191:960_1920x0_80_0_0_8342a35aa8b580baba4e4c2eee6e92c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
В детских садах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка"
РИА Новости: в детсадах может появиться отечественный конструктор "Чебурашка"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Отечественный конструктор "Чебурашка" может появиться в детских садах страны и войти в перечень рекомендованных игрушек, выяснил корреспондент РИА Новости.
В четверг в Московском государственном педагогическом университете прошла церемония старта Года дошкольного образования.
Конструктор, а также другие игрушки, которые стали призерами и победителями конкурса "Родная игрушка", показали главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову
.
В аннотации сказано, что серия сборных игрушек "Чебурашка" позволяет из множества деталей различных форм и цветов создавать целостные сюжеты жизни данного персонажа.
Ранее в интервью РИА Новости Кравцов сообщил, что Минпросвещения будет улучшать работу детсадов. Так, планируется внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую.
Кроме того, министерство создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка.