Кравцов рассказал об оснащении кабинетов музыки и ИЗО в школах

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Оснащение кабинетов музыки и ИЗО начнется в российских школах в этом году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он напомнил, что в прошлом году новейшим оборудованием были оснащены кабинеты труда и ОБЗР.