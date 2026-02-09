Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал об оснащении кабинетов музыки и ИЗО в школах - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/kabinet-2073158329.html
Кравцов рассказал об оснащении кабинетов музыки и ИЗО в школах
Кравцов рассказал об оснащении кабинетов музыки и ИЗО в школах - РИА Новости, 09.02.2026
Кравцов рассказал об оснащении кабинетов музыки и ИЗО в школах
Оснащение кабинетов музыки и ИЗО начнется в российских школах в этом году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:56:00+03:00
2026-02-09T11:56:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/00/1557450034_0:186:2981:1862_1920x0_80_0_0_755ada412ff094c97a93ea23eb0158fd.jpg
https://ria.ru/20260203/shkoly-2071984435.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/00/1557450034_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_9723b4abecedfe1b88f1e491550e306e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Кравцов рассказал об оснащении кабинетов музыки и ИЗО в школах

Кравцов: оснащение кабинетов музыки и ИЗО начнется в школах в 2026 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВход в кабинет в школе
Вход в кабинет в школе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вход в кабинет в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Оснащение кабинетов музыки и ИЗО начнется в российских школах в этом году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"В этом году впервые начнется оснащение кабинетов музыки, изобразительного искусства... Впервые в этом году с федерального уровня будут оснащены кабинеты предметов, которые не входят в Единый государственный экзамен, но так же важны для формирования широкого кругозора школьников", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.
Он напомнил, что в прошлом году новейшим оборудованием были оснащены кабинеты труда и ОБЗР.
Ученики в школе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В феврале стандартные звонки в школах заменят на патриотические песни
3 февраля, 16:21
 
ОбществоРоссияСергей КравцовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала