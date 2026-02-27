Рейтинг@Mail.ru
Отечественный конструктор "Чебурашка" появился в продаже
27.02.2026
23:54 27.02.2026
Отечественный конструктор "Чебурашка" появился в продаже
Отечественный конструктор "Чебурашка" появился в продаже - РИА Новости, 27.02.2026
Отечественный конструктор "Чебурашка" появился в продаже
Россияне могут приобрести отечественный конструктор "Чебурашка", который предлагается внести в перечень рекомендованных для детских садов игрушек, выяснило РИА... РИА Новости, 27.02.2026
Новости
россия, сергей кравцов, общество
Россия, Сергей Кравцов, Общество
Отечественный конструктор "Чебурашка" появился в продаже

РИА Новости: конструктор "Чебурашка" появился в продаже в детских магазинах

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россияне могут приобрести отечественный конструктор "Чебурашка", который предлагается внести в перечень рекомендованных для детских садов игрушек, выяснило РИА Новости.
В продаже появился российский конструктор "Чебурашка", который может войти в перечень разрешенных игрушек для детских садов. Цена со скидкой составляет 2499 рублей.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка.
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Минпросвещения создаст для детских садов перечень разрешенных игрушек
24 февраля, 03:26
 
Россия
Сергей Кравцов
Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
