"Обучение служением. Первые" станет обязательным школьным предметом
10:35 17.02.2026 (обновлено: 13:44 17.02.2026)
"Обучение служением. Первые" станет обязательным школьным предметом
Программа "Обучение служением. Первые" станет обязательным школьным предметом, сообщили РИА Новости в ассоциации "Добро.рф". РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:35:00+03:00
2026-02-17T13:44:00+03:00
общество
россия
артем метелев (депутат)
сергей кравцов
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
россия
общество, россия, артем метелев (депутат), сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В школьную программу добавят "Обучение служением. Первые"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Урок в школе
Урок в школе
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Программа "Обучение служением. Первые" станет обязательным школьным предметом, сообщили РИА Новости в ассоциации "Добро.рф".
"Школьное образование в России сделает значительный шаг к практико-ориентированности и социальной ответственности. Со следующего года программа "Обучение служением. Первые", в которой школьники решают социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса, перейдет из внеурочной деятельности в обязательный учебный предмет "Индивидуальный проект" для 10-11-х классов", — говорится в релизе.

Дети в школе
Кравцов рассказал, когда во всех школах введут оценку за поведение
27 января, 17:57
В ассоциации заявили, что социальные проекты школьников будут учитывать в аттестате о среднем образовании. Это также позволит подросткам освоить проектный менеджмент, сформировать портфолио и социальные связи.
"Теперь школы, которые участвуют в программе, могут встроить этот опыт прямо в учебный процесс. Уверен, что перевод программы в обязательный учебный предмет поможет вовлечь больше людей в помощь некоммерческим организациям и фондам", — заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель "Добро.рф" Артем Метелев.
Развивающие игрушки в детском саду
В России изменят стандарт работы детских садов
14 февраля, 13:09
По его словам, два года пилотной работы программы показали, что когда подросток видит, что его работа помогла другим людям, то у него меняется отношение к учебе и выбору профессии.
Метелев добавил, что за успешную реализацию проектов участники получат до 25 волонтерских часов на платформе ассоциации, которые позволят в будущем получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Со своей стороны, министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что предмет научит ребят применять на практике полученные на уроках знания и поможет сделать первые шаги к профессиональному самоопределению.
Позднее в Минпросвещения уточнили, что решение о том, реализовать ли программу в рамках внеурочной деятельности или обязательного предмета, остается за школой.
"Обучение служением. Первые" реализует "Добро.рф" вместе с "Движением первых" при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи.
Урок русского языка
Минпросвещения рассказало о степени готовности учебников по русскому языку
13 февраля, 11:37
 
Общество Россия Артем Метелев (депутат) Сергей Кравцов Госдума РФ
 
 
