МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Программа "Обучение служением. Первые" станет обязательным школьным предметом, сообщили РИА Новости в ассоциации " Программа "Обучение служением. Первые" станет обязательным школьным предметом, сообщили РИА Новости в ассоциации " Добро.рф ".

« "Школьное образование в России сделает значительный шаг к практико-ориентированности и социальной ответственности. Со следующего года программа "Обучение служением. Первые", в которой школьники решают социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса, перейдет из внеурочной деятельности в обязательный учебный предмет "Индивидуальный проект" для 10-11-х классов", — говорится в релизе.

В ассоциации заявили, что социальные проекты школьников будут учитывать в аттестате о среднем образовании. Это также позволит подросткам освоить проектный менеджмент, сформировать портфолио и социальные связи.

« "Теперь школы, которые участвуют в программе, могут встроить этот опыт прямо в учебный процесс. Уверен, что перевод программы в обязательный учебный предмет поможет вовлечь больше людей в помощь некоммерческим организациям и фондам", — заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель "Добро.рф" Артем Метелев

По его словам, два года пилотной работы программы показали, что когда подросток видит, что его работа помогла другим людям, то у него меняется отношение к учебе и выбору профессии.

Метелев добавил, что за успешную реализацию проектов участники получат до 25 волонтерских часов на платформе ассоциации, которые позволят в будущем получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Со своей стороны, министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что предмет научит ребят применять на практике полученные на уроках знания и поможет сделать первые шаги к профессиональному самоопределению.

Позднее в Минпросвещения уточнили, что решение о том, реализовать ли программу в рамках внеурочной деятельности или обязательного предмета, остается за школой.