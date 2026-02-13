Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения рассказало о степени готовности учебников по русскому языку - РИА Новости, 13.02.2026
11:37 13.02.2026 (обновлено: 12:16 13.02.2026)
Минпросвещения рассказало о степени готовности учебников по русскому языку
Минпросвещения рассказало о степени готовности учебников по русскому языку - РИА Новости, 13.02.2026
Минпросвещения рассказало о степени готовности учебников по русскому языку
Учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов готовы на 90%, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, слова которой приводит пресс-служба РИА Новости, 13.02.2026
общество, россия, елена ямпольская, сергей кравцов
Общество, Россия, Елена Ямпольская, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения рассказало о степени готовности учебников по русскому языку

Минпросвещения: учебники по русскому языку и литературе готовы на 90%

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов готовы на 90%, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, слова которой приводит пресс-служба Минпросвещения России.
Уточняется, что министр просвещения Сергей Кравцов провел заседание Правительственной комиссии по русскому языку. На нем обсудили подготовку единых учебников по литературе и русскому языку.
«
"Учебники (по русскому языку и литературе - ред.) для 10–11-х классов находятся практически на стадии 90% готовности. Одновременно мы готовим учебники для колледжей и техникумов. В начале апреля мы отдаем их для согласования и дальнейших процедур. В очень хорошей готовности уже учебник для 5-го класса. Параллельно идет работа над учебниками для начальной школы", – цитирует пресс-служба ведомства слова Ямпольской.
В министерстве также отметили, что в мае 2026 года пройдет Первый Петербургский Международный филологический форум. Планируется, что на форуме будут обсуждаться вопросы сохранения и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, языковой политики, инноваций в обучении русскому языку.
Продажа школьной литературы - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов
24 августа 2025, 02:34
 
ОбществоРоссияЕлена ЯмпольскаяСергей Кравцов
 
 
