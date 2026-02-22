В Минпросвещения рассказали, как изменится изучение обществознания в школах

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Школьная программа по обществознанию станет более практико-ориентированной и будет тесно связана с изучением истории, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее глава ведомства заявил, что с 1 сентября предмет будет преподаваться только в 9-11-х классах.

"Федеральная рабочая программа по обществознанию становится более практико-ориентированной. Благодаря тесным метапредметным связям изучение истории и обществознания в школе будут содержательно дополнять друг друга", – сказал Кравцов