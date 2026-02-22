Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения рассказали, как изменится изучение обществознания в школах - РИА Новости, 22.02.2026
17:53 22.02.2026 (обновлено: 23:31 22.02.2026)
В Минпросвещения рассказали, как изменится изучение обществознания в школах
В Минпросвещения рассказали, как изменится изучение обществознания в школах
общество, россия, сергей кравцов, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Минпросвещения рассказали, как изменится изучение обществознания в школах

Кравцов: обществознание в школах станет более практико-ориентированным

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Школьная программа по обществознанию станет более практико-ориентированной и будет тесно связана с изучением истории, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее глава ведомства заявил, что с 1 сентября предмет будет преподаваться только в 9-11-х классах.
"Федеральная рабочая программа по обществознанию становится более практико-ориентированной. Благодаря тесным метапредметным связям изучение истории и обществознания в школе будут содержательно дополнять друг друга", – сказал Кравцов.
По его словам, из программы по обществознанию уже исключено дублирование содержания других учебных предметов. При этом сохранены и усилены основные темы обществознания.
Табличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Минобрнауки подготовило проекты для перехода на новую модель образования ​
18 февраля, 17:52
 
ОбществоРоссияСергей КравцовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
