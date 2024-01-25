https://ria.ru/20240125/terakt-1923283743.html

Дело о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский

Дело о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 25.01.2024

Дело о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский

Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – блогер, военкор, писатель, с 2014 года воевал на стороне ополчения ДНР. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T00:45

2024-01-25T00:45

2024-01-25T00:45

справки

россия

владлен татарский

дарья трепова

взрыв в кафе в петербурге

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Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) – блогер, военкор, писатель, с 2014 года воевал на стороне ополчения ДНР. 2 апреля 2023 года в "Стрит-баре" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческого вечера Владлена Татарского произошел взрыв. Взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Дарья Трепова (включена в реестр террористов и экстремистов). В результате взрыва Владлен Татарский погиб на месте, более 50 участников мероприятия получили травмы. Владлен Татарский посмертно был награжден орденом Мужества. 8 апреля его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. 3 апреля Дарья Трепова была задержана в Петербурге на улице Федора Абрамова в квартире Дмитрия Касинцева, знакомого ее мужа Дмитрия Рылова. МВД опубликовало видео, на котором Трепова признается, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Первоначально уголовное дело было открыто по статье об убийстве общеопасным способом. Затем его переквалифицировали на часть 3 статьи 205 УК России ("террористический акт"). Расследование передали в центральный аппарат СК. 4 апреля Дарья Трепова была арестована Басманным судом Москвы. В настоящее время срок ее ареста продлен по 18 апреля 2024 года включительно. 28 апреля Росфинмониторинг включил Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов. Дмитрий Касинцев 13 апреля был отправлен под домашний арест. 10 октября стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Дарье Треповой инкриминировали теракт, незаконный оборот взрывчатки и подделку документов (статьи 205, 223.1 и 327 УК РФ). По данным следствия, все эти преступления обвиняемая совершила в составе группы лиц по предварительному сговору. В эту группу входили проживающий на Украине журналист и участник экстремистских группировок из России Роман Попков и украинский подданный Юрий Денисов (оба включены в реестр террористов и экстремистов), которым заочно были инкриминированы руководство терактом (часть 4 статьи 205.1 УК РФ) и соучастие в нем (часть 3 статьи 205.1 УК РФ) соответственно, а также неустановленные лица.Попков и Денисов были объявлены в международный розыск. Все они, как отметили в СКР, выступали против СВО, проводимой вооруженными силами РФ. Теракт, считает следствие, "был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти России".Организаторам преступления, использовавшим переписку в соцсетях, удалось убедить Дарью Трепову, представляясь чужим именем, познакомиться с Владленом Татарским, а затем посетить ряд его мероприятий, чтобы притупить бдительность как самого блогера, так и его знакомых, которые их охраняли. Затем Юрий Денисов через службу доставки передал девушке бюст со взрывным устройством. 2 апреля Дарья Трепова принесла его на творческий вечер Владлена Татарского в санкт-петербургском кафе и передала военкору. В результате взрыва тот погиб на месте, а еще 52 человека, отметили в СКР, получили ранения различной степени тяжести.Контуженная взрывом Трепова покинула место происшествия и какое-то время скрывалась от разыскивающих ее правоохранительных органов в квартире своего знакомого физика-математика Дмитрия Касинцева. При этом, как говорится в материалах дела, он дважды сообщил сотрудникам полиции ложные сведения об отсутствии девушки в своем жилище.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следствию удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о взрывчатке. 17 октября дело было направлено в суд. 15 ноября Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге начал рассмотрение дела Треповой. На скамье подсудимых также Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после взрыва в кафе, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе подали иски на сумму около 50 миллионов рублей к обвиняемой Дарье Треповой. Всего заявлен 21 иск с денежными требованиями, в том числе от мамы погибшего военкора Максима Фомина на 15 миллионов рублей. Кроме того, в некоторых исках указан Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после теракта. Общая сумма требований к нему более десяти миллионов рублей. В самом начале процесса Дарья Трепова согласилась только с обвинением по статье об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Вину в теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) она так и не признала. Трепова настаивает, что ее подставили кураторы с Украины.В суде она заявила, что хотела переехать на Украину и с этой целью связалась с журналистом Романом Попковым, он же познакомил ее с неким Гештальтом, и они вместе давали поручения Треповой. Одним из последних было – принести бюст Татарского на встречу в кафе на Университетской набережной. Девушка утверждает, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке и была убеждена, что там микрофон для прослушки.По словам Треповой, ей показалось странной упаковка, что снизу бюста был прикреплен пенопласт, а под ним металлический диск размером с 5-рублевую монету. Треповой пояснили, это именно это "штука с микрофоном, ее нужно будет снять, и он будет работать". Судя по показаниям Треповой, на связи с ней были два человека: проживающий на Украине журналист Роман Попков и некий Гештальт – настоящее имя и место работы этого человека в суде не оглашались.Кроме того, Трепова, как и второй подсудимый – Дмитрий Касинцев, не признала предъявленных потерпевшими требований компенсации морального и имущественного вреда, так как не согласна с выдвинутыми против нее обвинениями. Дарья Трепова заявила о готовности возместить ущерб в частном порядке.Дарья Трепова также не согласилась с выводами психолого-психиатрической экспертизы, которая установила, что после взрыва в кафе она полностью осознавала результаты своих действий.По данным гособвинения, Дарья Трепова получила от своих кураторов с Украины 191,4 тысячи рублей в криптовалюте. Из этой суммы фигурантка, как сообщила прокурор, вывела на свой счет в банке "Тинькофф" 132 тысячи.Из доказательств стороны обвинения следует, что значительная часть этих денег ушла на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку незарегистрированных мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций погибшего Татарского.В свою очередь Дмитрий Касинцев, которому вменяют укрывательство Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), рассказывая о событиях 2 апреля, сообщил, что ему позвонил бывший однокурсник и муж Треповой Дмитрий Рылов и попросил принять у себя на время его супругу. С ним они были знакомы 10 лет, вместе учились на одном факультете в ИТМО, но последние годы общались редко.Дарья Трепова, со слов подсудимого, появилась на пороге его квартиры примерно в 23 часа. Касинцев подчеркнул, что они не были знакомы и ранее никогда не встречались, но он пригласил девушку внутрь и налил ей чай. В своих показаниях Касинцев отметил, что фигурантка вела себя внешне спокойно.Около трех часов ночи ему поступил звонок от другого товарища – Александра Баранова, который отправил ему сообщения с новостями, где упоминались Трепова и Рылов. Далее они созвонились с Александром Барановым, его девушкой и еще одним приятелем в мессенджере Discord, где стали обсуждать взрыв в кафе и сведения о причастности семейной пары.Трепова к тому моменту, продолжил молодой человек, уснула на матрасе. Касинцев разбудил ее и начал расспрашивать о взрыве, и та ответила, что ее подставили, упомянув журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов).Дмитрий Касинцев заявил, что сожалеет о том, что не сообщил в полицию о нахождении девушки в своей квартире. Молодой человек пояснил, что не знал, как выйти из этой ситуации, так как боялся не только правоохранительных органов, но и связанных с Треповой людей. В ходе прений сторон гособвинитель подчеркнула, что версия Треповой, согласно которой она не знала о бомбе, заложенной в статуэтку, подтверждения не находит и является легендой стороны защиты. Позиция господина Касинцева, который признает, что обманул правоохранителей, однако действовал в состоянии стресса, по мнению прокурора, тоже не имеет под собой твердых оснований.Все взявшие по очереди слово потерпевшие от теракта заявили, что не верят признаниям подсудимых и считают адекватными запрошенные для них сроки.Гособвинитель просила назначить Треповой наказание в виде 28 лет лишения свободы по совокупности преступлений и штраф в 800 тысяч рублей. Защита Треповой просит ее по статьям 222.1 УК РФ и 205 УК РФ оправдать, а по статье 327 УК РФ назначить наказание не больше того срока, что она уже провела в СИЗО. Укрывавшего ее после взрыва Дмитрия Касинцева обвинение просит приговорить к 1 году 10 месяцам колонии общего режима. Адвокат просит переквалифицировать его действия по статье 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. В последнем слове Трепова принесла извинения потерпевшим, а также попросила отправить дело на доследование, так как она по-прежнему утверждает, что была уверена, что в статуэтке прослушивающее устройство и ее "совесть чиста перед Богом". Дарья Трепова отметила, что не пыталась скрыться от камер видеонаблюдения, направляясь на встречу с Владленом Татарским, и не использовала методы конспирации. Ее адвокат Даниил Берман заявил, что позиция обвинения "не выдерживает никакой критики". Он подчеркнул, что его подзащитная описала все обстоятельства произошедшего в ходе первого допроса и с тех пор не меняла своих показаний.Ожидается, что приговор обвиняемой в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), Дарьи Треповой и укрывавшего ее после Дмитрия Касинцева огласят 25 января.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, владлен татарский, дарья трепова, взрыв в кафе в петербурге