https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html

Трепова в последнем слове заявила, что ее совесть чиста перед Богом

Трепова в последнем слове заявила, что ее совесть чиста перед Богом - РИА Новости, 22.01.2024

Трепова в последнем слове заявила, что ее совесть чиста перед Богом

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, в последнем слове заявила, что ее совесть "чиста перед... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:52

2024-01-22T11:52

2024-01-22T13:21

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

дарья трепова

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, в последнем слове заявила, что ее совесть "чиста перед Богом", передает из суда корреспондент РИА Новости. "Я уже просила прощения у потерпевших. Одна из них сказала: "Бог простит". Я почувствовала в этом немного насмешку. Меня это задело, потому что я считаю себя верующим человеком, и мое состояние было спокойным, потому что я уверена, что перед Богом, по крайней мере, моя совесть чиста", — сказала она.По словам Треповой, ей "очень больно и стыдно" из-за случившегося. При этом она утверждает, что к трагедии привели ее "наивность и доверчивость".Также обвиняемая продолжила настаивать, что она якобы не знала о взрывчатке в "подарке" военкору. При этом, как рассказывал в июле в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о настоящем предназначении "статуэтки".Переписку с украинским журналистом Романом Попковым и неким Гештальтом, которые давали ей задания, научили конспирации, передали статуэтку для вручения Татарскому и переводили ей деньги, Трепова не отрицает. Защита попросила направить дело на доследование, так как, по словам адвоката Даниила Бермана, отсутствуют доказательства вины подсудимой в теракте и переносе взрывчатых веществ.Трепову обвиняют по статьям о теракте, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств и приобретении, хранении, перевозке заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признает только по последнему из этих обвинений. Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой 28 лет лишения свободы по совокупности преступлений и штраф в 800 тысяч рублей. Укрывавшего ее после взрыва Дмитрия Касинцева, который также оказался на скамье подсудимых, обвинение просит приговорить к одному году и десяти месяцам колонии общего режима. Приговор огласят 25 января.Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Татарский умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что считала статуэтку устройством для слежения. За совершение теракта злоумышленница получила 132 тысячи рублей.В суде обвиняемая заявила, что хотела переехать на Украину и с этой целью связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал Треповой через доставку заминированную статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск.

https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html

https://ria.ru/20230601/terakt-1875545578.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, дарья трепова, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург