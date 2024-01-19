https://ria.ru/20240119/trepova-1922300161.html

Потерпевшие при теракте в Петербурге подали миллионные иски к Треповой

Потерпевшие при теракте в Петербурге подали миллионные иски к Треповой - РИА Новости, 19.01.2024

Потерпевшие при теракте в Петербурге подали миллионные иски к Треповой

Потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе подали иски на сумму около 50 миллионов рублей к обвиняемой Дарье Треповой, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:55

2024-01-19T11:55

2024-01-19T13:02

происшествия

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909634200_0:100:3170:1883_1920x0_80_0_0_6471c9565ebee52d59c8e8df6578fc59.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе подали иски на сумму около 50 миллионов рублей к обвиняемой Дарье Треповой, сообщил корреспондент РИА Новости.Всего заявлен 21 иск с денежными требованиями, в том числе от мамы погибшего военкора Максима Фомина на 15 миллионов рублей."Так как я не признаю вину по предъявленному обвинению, я не признаю данный иск, но в частном порядке постараюсь компенсировать", — сказала Трепова по каждому из исков.Кроме того, в некоторых исках указан Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после теракта. Общая сумма требований к нему более десяти миллионов рублей. Подсудимый также сообщил, что не признает иски.Трепову судят по статьям "Теракт", "Незаконное хранение, перевозка, ношение взрывных устройств" и "Подделка документов". По версии следствия, она пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Петербурга и подарила ему бюст с вмонтированной бомбой. Вскоре после этого прогремел взрыв, журналист умер мгновенно, еще более 50 человек пострадали.Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Как установили следователи, на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта подсудимая получила 132 тысячи рублей.На суде Трепова рассказала, что хотела переехать на Украину, поэтому связалась с украинским журналистом Романом Попковым. По версии следствия, он завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта, а гражданин Украины Юрий Денисов, которого подсудимая знала под ником Гештальт, передал ей через службу доставки статуэтку с бомбой. Денисова и Попкова объявили в розыск.

https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html

https://ria.ru/20240116/trepova-1921581575.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге