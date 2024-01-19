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Потерпевшие при теракте в Петербурге подали миллионные иски к Треповой - РИА Новости, 19.01.2024
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11:55 19.01.2024 (обновлено: 13:02 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/trepova-1922300161.html
Потерпевшие при теракте в Петербурге подали миллионные иски к Треповой
Потерпевшие при теракте в Петербурге подали миллионные иски к Треповой - РИА Новости, 19.01.2024
Потерпевшие при теракте в Петербурге подали миллионные иски к Треповой
Потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе подали иски на сумму около 50 миллионов рублей к обвиняемой Дарье Треповой, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:55
2024-01-19T13:02
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе подали иски на сумму около 50 миллионов рублей к обвиняемой Дарье Треповой, сообщил корреспондент РИА Новости.Всего заявлен 21 иск с денежными требованиями, в том числе от мамы погибшего военкора Максима Фомина на 15 миллионов рублей.&quot;Так как я не признаю вину по предъявленному обвинению, я не признаю данный иск, но в частном порядке постараюсь компенсировать&quot;, — сказала Трепова по каждому из исков.Кроме того, в некоторых исках указан Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после теракта. Общая сумма требований к нему более десяти миллионов рублей. Подсудимый также сообщил, что не признает иски.Трепову судят по статьям "Теракт", "Незаконное хранение, перевозка, ношение взрывных устройств" и "Подделка документов". По версии следствия, она пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Петербурга и подарила ему бюст с вмонтированной бомбой. Вскоре после этого прогремел взрыв, журналист умер мгновенно, еще более 50 человек пострадали.Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Как установили следователи, на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта подсудимая получила 132 тысячи рублей.На суде Трепова рассказала, что хотела переехать на Украину, поэтому связалась с украинским журналистом Романом Попковым. По версии следствия, он завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта, а гражданин Украины Юрий Денисов, которого подсудимая знала под ником Гештальт, передал ей через службу доставки статуэтку с бомбой. Денисова и Попкова объявили в розыск.
https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html
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происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге
Потерпевшие при теракте в Петербурге подали миллионные иски к Треповой

Иски на 50 млн рублей предъявили потерпевшие к Треповой из-за теракта в кафе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе подали иски на сумму около 50 миллионов рублей к обвиняемой Дарье Треповой, сообщил корреспондент РИА Новости.
Всего заявлен 21 иск с денежными требованиями, в том числе от мамы погибшего военкора Максима Фомина на 15 миллионов рублей.
«

"Так как я не признаю вину по предъявленному обвинению, я не признаю данный иск, но в частном порядке постараюсь компенсировать", — сказала Трепова по каждому из исков.

Кроме того, в некоторых исках указан Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после теракта. Общая сумма требований к нему более десяти миллионов рублей. Подсудимый также сообщил, что не признает иски.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье
16 января, 20:46
Трепову судят по статьям "Теракт", "Незаконное хранение, перевозка, ношение взрывных устройств" и "Подделка документов". По версии следствия, она пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Петербурга и подарила ему бюст с вмонтированной бомбой. Вскоре после этого прогремел взрыв, журналист умер мгновенно, еще более 50 человек пострадали.
Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Как установили следователи, на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта подсудимая получила 132 тысячи рублей.
На суде Трепова рассказала, что хотела переехать на Украину, поэтому связалась с украинским журналистом Романом Попковым. По версии следствия, он завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта, а гражданин Украины Юрий Денисов, которого подсудимая знала под ником Гештальт, передал ей через службу доставки статуэтку с бомбой. Денисова и Попкова объявили в розыск.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
16 января, 12:01
 
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