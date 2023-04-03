https://ria.ru/20230403/terakt-1862626492.html
Трепова призналась, что принесла Татарскому заминированную статуэтку
Трепова призналась, что принесла Татарскому заминированную статуэтку - РИА Новости, 03.04.2023
Трепова призналась, что принесла Татарскому заминированную статуэтку
Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова заявила, что принесла статуэтку, которая потом взорвалась, соответствующее... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:59
2023-04-03T12:59
2023-04-03T14:54
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
украина
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова заявила, что принесла статуэтку, которая потом взорвалась, соответствующее видео опубликовано на сайте МВД Медиа."Я бы сказала, за пребывание на месте убийства Владлена Татарского... Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась", - ответила Трепова на вопросы, понимает ли, за что задержана, и что она сделала.Подозреваемая попросила позже рассказать, кто передал ей взорвавшуюся статуэтку, соответствующее видео опубликовано на сайте МВД Медиа."Можно я попозже расскажу?" - ответила она на соответствующий вопрос.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК**Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862614892.html
https://ria.ru/20230403/zaderzhanie-1862625320.html
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Кадры допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
Кадры допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
2023-04-03T12:59
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, украина, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), фонд борьбы с коррупцией
Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург, Украина, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Фонд борьбы с коррупцией
Трепова призналась, что принесла Татарскому заминированную статуэтку
Подозреваемая в убийстве Татарского призналась, что принесла заминированную статуэтку