https://ria.ru/20230403/terakt-1862626492.html

Трепова призналась, что принесла Татарскому заминированную статуэтку

Трепова призналась, что принесла Татарскому заминированную статуэтку - РИА Новости, 03.04.2023

Трепова призналась, что принесла Татарскому заминированную статуэтку

Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова заявила, что принесла статуэтку, которая потом взорвалась, соответствующее... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:59

2023-04-03T12:59

2023-04-03T14:54

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

украина

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова заявила, что принесла статуэтку, которая потом взорвалась, соответствующее видео опубликовано на сайте МВД Медиа."Я бы сказала, за пребывание на месте убийства Владлена Татарского... Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась", - ответила Трепова на вопросы, понимает ли, за что задержана, и что она сделала.Подозреваемая попросила позже рассказать, кто передал ей взорвавшуюся статуэтку, соответствующее видео опубликовано на сайте МВД Медиа."Можно я попозже расскажу?" - ответила она на соответствующий вопрос.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК**Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862614892.html

https://ria.ru/20230403/zaderzhanie-1862625320.html

россия

санкт-петербург

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Кадры допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского 2023-04-03T12:59 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, украина, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), фонд борьбы с коррупцией