На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье
На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье и кроссовки
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. На полученные от украинских кураторов деньги обвиняемая в теракте в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова купила платье из секонд-хенда, кроссовки и абонемент на занятия фитнесом, следует из ее показаний в суде, передает корреспондент РИА Новости.
"Мне перевели столько, сколько было ранее указано: где-то 93 тысячи рублей, может, еще чуть больше, около 10 тысяч рублей оставались на криптокошельке. Около одной трети было потрачено на расходы: это оплата гостиницы, открытки, билеты, книжка. Часть суммы на проживание в Москве, другу часть потратила на еду, платье из секонд-хенда, кроссовки и абонемент на фитнес", - заявила Трепова во время допроса.
Ранее она рассказала, что сама вышла на украинского журналиста Романа Попкова с целью узнать о возможности переехать на Украину, он же познакомил ее с неким Гештальтом, и они вместе давали поручения Треповой. Одним из последних было - принести бюст Татарского на встречу в кафе на Университетской набережной. Девушка утверждает, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке и была убеждена, что там микрофон для прослушки.
"Изначально я думала, что помогаю Роману (Попкову - прим.), первые пару просьб. Потом я подумала, что это относится к журналистскому расследованию. После получения статуэтки 8 марта, я подумала, что Роман хочет узнать информацию про СВО… Я думала, что помогаю человеку, но не (иду - прим.) против родины, а против проводимой политики, конкретно - против СВО", - сказала Трепова о мотивах своего поступка.
Судя по показаниям Треповой, на связи с ней были два человека: проживающий на Украине журналист Роман Попков и некий Гештальт - настоящее имя и место работы этого человека в суде не оглашались. Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве этим терактом.
ФСБ России называла вторым соучастником организации теракта члена диверсионно-террористической группы гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он, по данным следствия, передал Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку. Возможно, Гештальт - это он и есть.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля прошлого года на творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой статуэтку.