https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html

На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье

На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье - РИА Новости, 16.01.2024

На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье

На полученные от украинских кураторов деньги обвиняемая в теракте в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова купила... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:46

2024-01-16T20:46

2024-01-16T20:46

специальная военная операция на украине

украина

москва

россия

дарья трепова

владлен татарский

юрий денисов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. На полученные от украинских кураторов деньги обвиняемая в теракте в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова купила платье из секонд-хенда, кроссовки и абонемент на занятия фитнесом, следует из ее показаний в суде, передает корреспондент РИА Новости. "Мне перевели столько, сколько было ранее указано: где-то 93 тысячи рублей, может, еще чуть больше, около 10 тысяч рублей оставались на криптокошельке. Около одной трети было потрачено на расходы: это оплата гостиницы, открытки, билеты, книжка. Часть суммы на проживание в Москве, другу часть потратила на еду, платье из секонд-хенда, кроссовки и абонемент на фитнес", - заявила Трепова во время допроса. Ранее она рассказала, что сама вышла на украинского журналиста Романа Попкова с целью узнать о возможности переехать на Украину, он же познакомил ее с неким Гештальтом, и они вместе давали поручения Треповой. Одним из последних было - принести бюст Татарского на встречу в кафе на Университетской набережной. Девушка утверждает, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке и была убеждена, что там микрофон для прослушки. "Изначально я думала, что помогаю Роману (Попкову - прим.), первые пару просьб. Потом я подумала, что это относится к журналистскому расследованию. После получения статуэтки 8 марта, я подумала, что Роман хочет узнать информацию про СВО… Я думала, что помогаю человеку, но не (иду - прим.) против родины, а против проводимой политики, конкретно - против СВО", - сказала Трепова о мотивах своего поступка. Судя по показаниям Треповой, на связи с ней были два человека: проживающий на Украине журналист Роман Попков и некий Гештальт - настоящее имя и место работы этого человека в суде не оглашались. Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве этим терактом. ФСБ России называла вторым соучастником организации теракта члена диверсионно-террористической группы гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он, по данным следствия, передал Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку. Возможно, Гештальт - это он и есть. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля прошлого года на творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой статуэтку.

https://ria.ru/20240116/trepova-1921581575.html

https://ria.ru/20240116/trepova-1921594595.html

https://radiosputnik.ru/20231211/tatarskiy-1915140175.html

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украина, москва, россия, дарья трепова, владлен татарский, юрий денисов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество