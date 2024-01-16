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На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html
На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье
На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье - РИА Новости, 16.01.2024
На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье
На полученные от украинских кураторов деньги обвиняемая в теракте в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова купила... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:46
2024-01-16T20:46
специальная военная операция на украине
украина
москва
россия
дарья трепова
владлен татарский
юрий денисов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. На полученные от украинских кураторов деньги обвиняемая в теракте в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова купила платье из секонд-хенда, кроссовки и абонемент на занятия фитнесом, следует из ее показаний в суде, передает корреспондент РИА Новости. "Мне перевели столько, сколько было ранее указано: где-то 93 тысячи рублей, может, еще чуть больше, около 10 тысяч рублей оставались на криптокошельке. Около одной трети было потрачено на расходы: это оплата гостиницы, открытки, билеты, книжка. Часть суммы на проживание в Москве, другу часть потратила на еду, платье из секонд-хенда, кроссовки и абонемент на фитнес", - заявила Трепова во время допроса. Ранее она рассказала, что сама вышла на украинского журналиста Романа Попкова с целью узнать о возможности переехать на Украину, он же познакомил ее с неким Гештальтом, и они вместе давали поручения Треповой. Одним из последних было - принести бюст Татарского на встречу в кафе на Университетской набережной. Девушка утверждает, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке и была убеждена, что там микрофон для прослушки. "Изначально я думала, что помогаю Роману (Попкову - прим.), первые пару просьб. Потом я подумала, что это относится к журналистскому расследованию. После получения статуэтки 8 марта, я подумала, что Роман хочет узнать информацию про СВО… Я думала, что помогаю человеку, но не (иду - прим.) против родины, а против проводимой политики, конкретно - против СВО", - сказала Трепова о мотивах своего поступка. Судя по показаниям Треповой, на связи с ней были два человека: проживающий на Украине журналист Роман Попков и некий Гештальт - настоящее имя и место работы этого человека в суде не оглашались. Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве этим терактом. ФСБ России называла вторым соучастником организации теракта члена диверсионно-террористической группы гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он, по данным следствия, передал Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку. Возможно, Гештальт - это он и есть. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля прошлого года на творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой статуэтку.
https://ria.ru/20240116/trepova-1921581575.html
https://ria.ru/20240116/trepova-1921594595.html
https://radiosputnik.ru/20231211/tatarskiy-1915140175.html
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украина, москва, россия, дарья трепова, владлен татарский, юрий денисов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Россия, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Юрий Денисов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье

На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье и кроссовки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. На полученные от украинских кураторов деньги обвиняемая в теракте в петербургском кафе 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова купила платье из секонд-хенда, кроссовки и абонемент на занятия фитнесом, следует из ее показаний в суде, передает корреспондент РИА Новости.
"Мне перевели столько, сколько было ранее указано: где-то 93 тысячи рублей, может, еще чуть больше, около 10 тысяч рублей оставались на криптокошельке. Около одной трети было потрачено на расходы: это оплата гостиницы, открытки, билеты, книжка. Часть суммы на проживание в Москве, другу часть потратила на еду, платье из секонд-хенда, кроссовки и абонемент на фитнес", - заявила Трепова во время допроса.
Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Вчера, 12:01
Ранее она рассказала, что сама вышла на украинского журналиста Романа Попкова с целью узнать о возможности переехать на Украину, он же познакомил ее с неким Гештальтом, и они вместе давали поручения Треповой. Одним из последних было - принести бюст Татарского на встречу в кафе на Университетской набережной. Девушка утверждает, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке и была убеждена, что там микрофон для прослушки.
"Изначально я думала, что помогаю Роману (Попкову - прим.), первые пару просьб. Потом я подумала, что это относится к журналистскому расследованию. После получения статуэтки 8 марта, я подумала, что Роман хочет узнать информацию про СВО… Я думала, что помогаю человеку, но не (иду - прим.) против родины, а против проводимой политики, конкретно - против СВО", - сказала Трепова о мотивах своего поступка.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Трепова рассказала, как получила бюст Татарского для передачи военкору
Вчера, 12:36
Судя по показаниям Треповой, на связи с ней были два человека: проживающий на Украине журналист Роман Попков и некий Гештальт - настоящее имя и место работы этого человека в суде не оглашались. Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве этим терактом.
ФСБ России называла вторым соучастником организации теракта члена диверсионно-террористической группы гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он, по данным следствия, передал Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку. Возможно, Гештальт - это он и есть.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля прошлого года на творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой статуэтку.
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского) - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В суде раскрыли детали гибели военкора Татарского
11 декабря 2023, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваРоссияДарья ТреповаВладлен ТатарскийЮрий ДенисовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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