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Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали

Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали - РИА Новости, 03.04.2023

Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали

Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского в Петербурге, задержали, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:05

2023-04-03T11:05

2023-04-03T11:32

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского в Петербурге, задержали, сообщил СК в Telegram-канале.Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, предположительно, принесла одна из посетительниц как подарок Татарскому. СМИ пишут, что это и была Трепова.Организатор мероприятия — движение "Кибер Фронт Z" — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526114.html

санкт-петербург

россия

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Девушка вносит коробку в здание перед взрывом. Видео с камеры наблюдения Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в кафе Петербурга внесли коробку перед взрывом\ девушка пронесла в кафе коробку перед взрывом в Петербурге 2023-04-03T11:05 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)