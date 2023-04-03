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Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали - РИА Новости, 03.04.2023
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11:05 03.04.2023 (обновлено: 11:32 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862587195.html
Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали
Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали - РИА Новости, 03.04.2023
Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали
Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского в Петербурге, задержали, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:05
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происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского в Петербурге, задержали, сообщил СК в Telegram-канале.Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, предположительно, принесла одна из посетительниц как подарок Татарскому. СМИ пишут, что это и была Трепова.Организатор мероприятия — движение "Кибер Фронт Z" — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.
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санкт-петербург
россия
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Девушка вносит коробку в здание перед взрывом. Видео с камеры наблюдения
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в кафе Петербурга внесли коробку перед взрывом\ девушка пронесла в кафе коробку перед взрывом в Петербурге
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60
353
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Петербурге Трепову задержали

СК заявил о задержании Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Петербурге

© Фото : соцсети Дарьи ТреповойДарья Трепова
Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : соцсети Дарьи Треповой
Дарья Трепова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского в Петербурге, задержали, сообщил СК в Telegram-канале.
«
"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова", — говорится в публикации.
Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.
Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, предположительно, принесла одна из посетительниц как подарок Татарскому. СМИ пишут, что это и была Трепова.
Организатор мероприятия — движение "Кибер Фронт Z" — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
Уголовное дело открыто по статье об убийстве общеопасным способом, расследование передали в центральный аппарат СК.
Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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2 апреля, 22:11
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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