https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886103829.html

Бастрыкин: защищать своих граждан – обязанность России как государства

Бастрыкин: защищать своих граждан – обязанность России как государства - РИА Новости, 25.07.2023

Бастрыкин: защищать своих граждан – обязанность России как государства

День сотрудника органов следствия РФ ежегодно отмечается в России 25 июля. О том, как Следственный комитет РФ стоит на защите граждан, об успехах следствия,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:00

2023-07-25T11:00

2023-07-25T11:03

интервью

интервью - авторы

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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День сотрудника органов следствия РФ ежегодно отмечается в России 25 июля. О том, как Следственный комитет РФ стоит на защите граждан, об успехах следствия, расследовании атаки Киевом Крымского моста, теракта в Белгородской области, убийств политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также других преступлений, в интервью РИА Новости рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин. Беседовала Дарина Хануна.– Какие приоритетные задачи стоят перед вашим ведомством и как удается их решать?– Работа Следственного комитета России многогранна. Безусловно, основное в нашей деятельности – расследование наиболее опасных видов преступлений, посягающих на личность, общественную безопасность, экономику страны и другие сферы. Одновременно российские следователи активно работают над профилактикой преступлений, совершенствованием законодательства, с различными обращениями граждан. В общем задач много, добавляются и новые. Тем более, сейчас мы действуем в условиях изменившейся международной обстановки и проведения специальной военной операции. Фиксация преступлений киевского режима – одно из важнейших направлений нашей деятельности. При этом не стоит на месте и преступность, злоумышленники, в том числе и из-за рубежа, находят все новые формы обмана граждан, например, в IT-сфере. Так что объемы работы огромны. Мы постоянно анализируем криминогенную обстановку, принимаем организационные решения, позволяющие добиваться положительной динамики по приоритетным направлениям деятельности, демонстрируя неотвратимость наказания за нарушение закона.Так, во взаимодействии с МВД, ФСБ и ФСИН России в текущем году удалось добиться раскрываемости убийств в 99%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, – 99,9%, изнасилований – 99,9%. Это очень хорошие показатели. Эффективно наши подразделения работали и в части возмещения причиненного ущерба – потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 50 миллиардов рублей. Дополнительно наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 38 миллиардов рублей. Следователи СК РФ направили в суды почти 39,5 тысяч уголовных дел, что на 3% больше этого же показателя прошлого года. Безусловно, эти показатели говорят об эффективной работе ведомства и профессионализме наших сотрудников.– В числе ваших приоритетов всегда была борьба с коррупцией, как сейчас обстоит ситуация с этим явлением?– Да, коррупция наносит колоссальный вред развитию государства, поэтому следователи СК РФ совместно с оперативными подразделениями продолжают пресекать коррупционные схемы в отношении должностных лиц различного уровня. На фоне необходимости импортозамещения по целому ряду высокотехнологичных отраслей государство выделяет огромные средства на преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет России. Президент РФ подчеркивал, что надо исключить коррупционные схемы при предоставлении льгот, и это наша задача.Сейчас продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Он обвиняется в получении взятки в размере 3,7 миллиона рублей от Александра Моносова за обеспечение выдачи коммерческим организациям грантов из средств федерального бюджета. Моносову предъявлено обвинение в даче взятки. В отношении них была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста при том, что следствие ходатайствовало перед судом о помещении фигурантов в СИЗО. В этой ситуации речь идет о коррупции, а не об экономическом преступлении, совершенном каким-нибудь предпринимателем.Если же говорить о ситуации с коррупцией в РФ в целом, то благодаря систематической и слаженной работе можно с уверенностью сказать, что рост коррупционных преступлений замедлился и составил менее 3%. Число расследованных дел – 4,3 тысячи – сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года. Убежден, что продолжив совместную работу с другими правоохранительными органами мы добьемся постепенного снижения уровня коррупции.Что же касается экономических преступлений, то одной из серьезных проблем является уход от налогов – некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо. В качестве примера приведу вызвавшие широкий общественный резонанс уголовные дела в отношении популярных блогеров. Хотел бы подчеркнуть, что это не некая тенденция – претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать. Не исключено, что с претензиями столкнутся и другие блогеры, если не извлекут уроков из примера коллег.– А после вступления в силу законов о приоритетности избрания меры пресечения предпринимателям той, которая не связана с арестом, как изменится позиция СК РФ?– Следователи СК РФ и так всегда применяли уголовно-правовые меры воздействия сбалансировано. Даже если говорить о блогерах и предпринимателях, которые не уплатили в бюджет огромные суммы, то и тут следователи не ходатайствовали перед судом о заключении фигурантов под стражу.Если же говорить в цифрах, то, например, в текущем году из 50 тысяч подозреваемых только 8,5 тысяч, или 17%, в период предварительного следствия содержались под стражей. При этом 80% из них обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких насильственных преступлений.При этом в нашей практике все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы. За последние пять лет их доля возросла на 29%. Таким образом, Следственный комитет движется по пути либерализации уголовной политики, в том числе в отношении предпринимателей наряду с законодательной и судебной властью.– А фиксирует ли СК РФ в последние годы новые преступные схемы? Если да, то какие?– Да, при расследовании уголовных дел мы нередко выявляем новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов. Среди фигурантов уголовных дел немало тех, кто не только умело пользуется новейшими достижениями науки и техники, но и знает пробелы в законодательном регулировании. К выбору объектов посягательств они подходят тоже избирательно: их жертвами зачастую становятся пожилые люди, не обладающие достаточной правовой грамотностью, пребывающие в стрессовом состоянии.Кроме того, не менее опасны и преступления в даркнете, который предоставляет свободу для распространения оружия, детской порнографии, запрещенных препаратов, предложений оказания незаконных услуг, вплоть до заказов на совершения преступлений. Быстрое развитие цифровых технологий, создающее почву для таких преступлений, обязывает и сотрудников правоохранительных органов быть на шаг впереди. Поэтому Следственный комитет старается активнее применять новые достижения, в частности в области цифрой криминалистики. Ведь сейчас почти по каждому уголовному делу есть необходимость работы в цифровом пространстве. В структуре центрального аппарата нами создано специализированное подразделение для расследования таких преступлений. Кроме того, в штате Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) трудятся опытные следователи-криминалисты, а также узкопрофильные IT-специалисты. И на практике к нужному результату зачастую приводит использование комплекса программных продуктов при неизменном творческом подходе к решению поставленных задач. Причем часть таких программных продуктов создается нашими сотрудниками. Итогом работы в сфере противодействия IT-преступности стало расследование свыше 10,5 тысяч деяний, совершенных с применением новых цифровых технологий, в том числе атак на граждан с использованием методов социальной инженерии.– Следственный комитет документирует преступления киевского режима уже девять лет. Для чего? И какие результаты уже есть на сегодняшний день?– Данная работа важна во многих смыслах, особенно в нынешних реалиях. Когда мы начинали в 2014 году возбуждать уголовные дела в отношении украинских военнослужащих, было много вопросов касаемо целесообразности наших действий. Опираясь на нормы международного права, мы разъяснили, что наши действия не только законны и обоснованы, но и необходимы. И насколько всем известно, за девять лет зверств и издевательств на Донбассе международное сообщество никак не реагировало, цинично игнорируя происходящее. По прошествии девяти лет мы видим, как усилилась и трансформировалась агрессия киевского режима и западных стран, которые поставляют оружие Украине, не взирая на разрушительные последствия и эскалацию конфликта. Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что преступления киевского режима нужно фиксировать и расследовать не только для привлечения виновных к ответственности, но и для истории, чтобы последующие поколения знали правду о том, что в действительности привело к сегодняшним событиям. Именно поэтому Россия встала на оборону Донбасса, ведь защитить своих граждан – это обязанность государства. Говоря в цифрах, то за девять лет СК РФ возбудил 3 286 уголовных дел, в рамках которых ведется уголовное преследование 849 лиц – представителей военного и политического руководства Украины, участников националистических объединений, сотрудников силовых структур, в том числе командного состава. И хотелось бы заверить, что каждый причастный к издевательствам и зверствам, которые приходилось и приходится переживать соотечественникам, ответит перед законом.– А как продвигается расследование уголовного дела о подрыве Каховской ГЭС? Установлены ли предварительная сумма ущерба и причастные?– На сегодняшний день уже известно, что в результате теракта затопило более трех десятков населенных пунктов, погибло 55 человек, еще 134 человека пострадали. Мы продолжаем устанавливать и оценивать причинный ущерб, сейчас проводится комплексная криминалистическая (видеотехническая и взрывотехническая) судебная экспертиза, в качестве свидетелей уже допрошено более тысячи человек, в том числе сотрудники ГЭС и российские военнослужащие, охранявшие объект. В рамках этого уголовного дела также расследуются и факты артиллерийских и минометных обстрелов ВСУ пунктов эвакуации населения из зоны затопления в городе Голая Пристань в Херсонской области. Следователи и криминалисты осмотрели конструкцию дамбы ГЭС и прилегающую к ней территорию, а также места эвакуации населения, подвергшиеся обстрелам.– Следственный комитет также расследует уголовные дела о посягательствах на российских граждан. Что установлено на сегодняшний день по делу об убийстве Владлена Татарского?– Следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. В ходе следствия проведено порядка 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек. Удивительно и то, как прослеживается циничность и жестокость в поступках приспешников киевского режима: Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой. Сейчас следствие продолжает устанавливать иных соучастников Треповой, помимо гражданина Украины Юрия Денисова и проживающего на Украине журналиста Романа Попкова.– Сколько лиц было установлено в связи с расследованием убийства Дарьи Дугиной?– Установлена причастность к совершению данного преступления граждан Украины Натальи Вовк и Богдана Цыганенко, которые действовали в составе организованной группы вместе с другими лицами. Мощность самодельного взрывного устройства, которое они использовали для подрыва автомобиля Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте. Соучастники покинули территорию России и были объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При пересечении государственной границы Российской Федерации Вовк использовала поддельные документы, которые были изготовлены участниками другой организованной преступной группы, не связанной с убийством Дугиной. В ее состав входили в том числе Александр Сучков и Андрей Кузнецов. Они уже понесли наказание за совершенное преступление. Также выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела.– Следствие выяснило, как готовилось покушение на Захара Прилепина, и каким образом было приведено в действие взрывное устройство?– Причастный к этому преступлению уроженец Украины Александр Пермяков был завербован сотрудником СБУ. Действуя по его заданию, он получил от своего куратора самодельное взрывное устройство, в состав которого входили две противотанковых мины ТМ-62. Это СВУ он установил под полотно грунтовой дороги в деревне Ярки Нижегородской области недалеко от места проживания Прилепина. Дождавшись, когда автомобиль потерпевшего подъедет к установленному на дороге СВУ, Пермяков осуществил дистанционный подрыв взрывного устройства. В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты все предметы, использованные Пермяковым для подготовки и совершения преступления. На месте происшествия изъята одна из мин, которая не взорвалась после инициации взрывного устройства.– Расскажите про расследование уголовного дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева. Кем являются фигуранты этого дела? В чем конкретно они обвиняются? И кто за ними стоит?– Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьева завершено. Привлечены к ответственности восемь граждан России: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела. Задержанные придерживались национал-социалистических взглядов и ранее состояли в запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации. Соучастниками совершены четыре террористических акта путем поджогов военных комиссариатов, уничтожены четыре автомашины и одно домовладение. Они действовали в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях. Обвиняемыми изготавливалось огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые применялись при совершении преступлений. Также ими совершены иные многочисленные преступления экстремистской и террористической направленности. Преступная деятельность оплачивалась с территории Украины лицами, заинтересованными в дестабилизации политической обстановки и общественного порядка на территории России. Преступная деятельность тщательно конспирировалась, следы преступлений уничтожались, а изобличение фигурантов стало возможным только после проведения трудоемких судебных экспертиз и кропотливых осмотров изъятых вещественных доказательств. Лидером террористической организации предпринимались попытки симулировать психиатрическое заболевание, которое могло ему позволить уйти от уголовной ответственности, однако следствие собрало неопровержимые материалы, которые позволили экспертам-психиатрам сделать вывод об отсутствии заболевания. Непосредственное приготовление к убийству российского журналиста было совершено ими по заказу Главного управления разведки Украины. В отношении заказчиков и иных участников террористической группы уголовное дело выделено в отдельное производство.– Недавно была совершена повторная атака на Крымский мост. Как продвигается расследование?– Попытка атаковать Крымский мост – еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Террористический акт". В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.– Установлены ли личности диверсантов, напавших на Белгородскую область? Кто они?– Это нападение совершили участники украинского военизированного формирования "Русский добровольческий корпус" вместе с военнослужащими воинских подразделений Украины. Вторжение и атака на российскую территорию сопровождались массированным огнем из ствольной и реактивной артиллерии с территории Украины по приграничным селам в Грайворонском районе.Следствием получены неопровержимые доказательства применения представителями украинских вооруженных формирований вооружения, поставленного из США и европейских государств. В результате погиб местный житель, получили ранения 12 гражданских лиц, повреждены более 250 объектов гражданской инфраструктуры, более 50 транспортных средств местных жителей. В отношении шести лиц вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, они объявлены в международный розыск. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Продолжается установление других соучастников.– От участников СВО и их родственников в различные ведомства поступает множество обращений по разным вопросам. Ваша структура участвует в их разрешении?– Безусловно! Ежедневно через электронные каналы связи нам поступает множество обращений. Если же говорить конкретно про участников СВО и их родственников, то в СК РФ поступило свыше 11 тысяч обращений, относящихся к компетенции военных следственных органов. В ходе мониторинга интернета и СМИ выявлено еще 442 материала, которые были взяты в работу. В основном они касались вопросов, связанных с положенными выплатами, выдачей необходимого вещевого имущества, продовольствия, оказанием медицинской помощи. Начиная с сентября 2022 года военные следственные органы восстановили права свыше шести тысяч граждан. Также по моему поручению с июля этого года представители военных следственных органов на постоянной основе проводят личные приемы участников специальной военной операции и членов их семей в Госпитале для ветеранов войны № 2 города Москвы. Если больной не может передвигаться, наши сотрудники идут к нему в палату и принимают обращение. Такая работа помогает значительно ускорить процесс помощи людям, и мы обязательно будем ее продолжать.– В последние годы в западном обществе русофобские настроения приобретают все более масштабный характер. Нужно ли на законодательном уровне регулировать отношение к подобным процессам?– Те, кто инициируют подобные процессы там, наверняка заинтересован и в том, чтобы эти взгляды транслировались как можно на более широкую аудиторию. Для этого создаются соответствующие организации, медиаресурсы. И наша задача – сформировать четкое отношение к этому. Для этого разработан комплексный нормативный документ – проект федерального закона "О гарантиях равноправия народов и противодействии русофобии и другим проявлениям фашизма", в котором предложена терминология, отсутствующая в правовом поле – русофобия, фашизм, и их формы проявления. Кроме того, подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в уголовное законодательство, которые предусматривают введение уголовной ответственности за проявление наиболее опасных форм русофобии, носящих радикальный характер, и проявления фашизма.– Международная обстановка вероятно повлияла и на сотрудничество с правоохранителями из некоторых стран. Насколько эффективно в текущих условиях идет работа по розыску и привлечению к ответственности тех, кто скрывается от следствия за рубежом?– Несмотря на влияние внешнеполитической обстановки и ограничение международного сотрудничества результаты работы по розыску скрывшихся от следствия свидетельствуют о сохраняющейся стабильности. Так, по уголовным делам СК РФ в первом полугодии 2023 года объявлены в розыск 1722 (за весь 2022 год – 3002) обвиняемых и подозреваемых, разысканы 1310 (за весь 2022 – 2763), из них более 100 разысканных лиц скрывались 10 и более лет за совершение насильственных преступлений. В розыске на начало месяца остаются более 8,6 тысячи лиц. Подчеркну, что по моему поручению следственные органы принимают активные меры к установлению местонахождения иностранных граждан, которые являются фигурантами уголовных дел о наемничестве.– А в чем выражаются ограничения, о которых вы упомянули?– Интерпол пристально контролирует все наши запросы об организации международного розыска. Также проводится своего рода ревизия всех ранее объявленных Российской Федерацией в международный розыск обвиняемых. Это делается для выявления в российских запросах, на их взгляд, якобы политической составляющей для блокировки использования каналов Интерпола по отдельным делам, а также дальнейшей дискредитации российских правоохранительных органов на площадках организации и обвинений в злоупотреблении международными каналами по розыску лиц. Подобными действиями Интерпол демонстрирует свою ангажированность блоку западных стран и тем самым подрывает декларируемый организацией нейтралитет. Несмотря на все это, взаимодействие с иностранными компетентными органами по каналам Интерпола продолжается, обмен оперативной информацией осуществляется в непрерывном режиме, а зарубежные органы проводят запрашиваемые Российской Федерацией мероприятия, устанавливают местонахождение преступников и осуществляют их задержание. Такая практика имеется с Турцией, Швецией, Грузией, Египтом и другими странами.– Наряду с событиями, связанными с СВО, за последнее время произошел ряд резонансных происшествий в других регионах России. Расскажите как продвигается расследовании уголовного дела об отравлении "Мистером Сидром"?– На сегодняшний день в одном производстве соединены 28 уголовных дел. По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз. Наступившие последствия, безусловно трагичны. Этот пример показывает, что уровень контроля за оборотом данной продукции крайне низок, но масштабы трагедии могли быть и значительно больше. Благодаря правоохранительным органам цепочку лиц, причастных к этому установили, но, несомненно, требуются серьезные меры по изменению ситуации. В частности, надо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом подобной алкогольной продукции, значительно повысив требования не только к производителям, но и продавцам. В настоящий момент для производства сидра достаточно создать коммерческую организацию с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, при этом не требуется акцизная марка. В то же время для производства более крепких алкогольных напитков нужно общество с уставным капиталом почти в 10 миллионов рублей.– Одна из острых проблем на сегодняшний день – преступления, совершенные мигрантами. Как сейчас обстоит ситуация?– Да, действительно, ситуация крайне напряженная. Каждый день из СМИ, от граждан, из других правоохранительных органов мы получаем сигналы о правонарушениях мигрантов. И это не просто статистика, а вопиющие случаи беззакония, притеснения, насаждения чуждых порядков и ценностей. Сегодня коренные жители любого российского города, поселка, района нередко сообщают о сформировавшихся этнических анклавах, приближаться к которым действительно опасно. Но, конечно, основной массив преступлений, совершаемых мигрантами, приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Следственными органами СК России только в первом квартале 2023 года возбуждено свыше 550 уголовных дел о преступлениях мигрантов, более 500 дел направлено в суд. При этом мы видим, что существенно возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных нелегалами. Среди этих преступлений причинение вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, половые преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.Но на эту проблему необходимо смотреть гораздо шире, солидарно разделяя ответственность между приезжими правонарушителями и чиновниками, работодателями, сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов. Именно они, порой закрывая глаза и проявляя халатность, а иногда и из корыстных побуждений, фактически становятся соучастниками преступной цепочки. Так, в текущем году по фактам нарушения миграционного законодательства передано в суды 43 уголовных дела, в том числе по фактам получения взяток от иностранных граждан, о фиктивной постановке на миграционный учет и другие. Поэтому Следственный комитет во взаимодействии с МВД России активно занимается профилактикой, выявлением и расследованием преступлений в сфере незаконной миграции. Что немаловажно – граждане нас очень поддерживают, сообщают об очагах напряженности, предлагают помощь. Задача правоохранительных органов – максимально уменьшить уровень социальной напряженности, не допустить дискриминации по национальному и религиозному признаку, создать не только все условия для реализации принципа неотвратимости наказания за, но и сформировать у иностранцев в РФ уважительное отношение к гражданам и законам нашей страны.– Александр Иванович, а остается ли актуальной тема обманутых дольщиков?– Проблему в тех масштабах, в которых она была еще несколько лет назад, удалось решить, однако иногда все-таки всплывают факты обманутых дольщиков. Но Следственный комитет пристально следит за происходящими событиями, реагируем на происшествия, которые попадают и в информационное поле. Вопросы, связанные с нарушением прав дольщиков, достаточно сложны в расследовании и доказывании. Мы участвуем в решении этих проблем, а также в разработке и реализации мер государственной политики. Так, например, благодаря нашим усилиям в 2023 году удалось возместить потерпевшим дольщикам почти 2,4 миллиарда рублей, кроме того, наложен арест на имущество недобросовестных застройщиков на сумму 2,2 миллиарда рублей.– Александр Иванович, в последнее время все чаще появляются сообщения о ЧП на железных дорогах, действительно ли стало больше диверсий на ж/д?– Мы систематически анализируем уровень и характер преступности. И на сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что число таких преступлений возросло. К сожалению, есть такие примеры, когда подобные преступления совершались по заданию украинской стороны. Например, уже направленное в суд уголовное дело в отношении Сергея Белавина, который в прошлом году по заданию представителей украинских силовых структур подорвал железнодорожное полотно со следовавшим по нему грузовым поездом сообщением "Гомель–Москва". Эти действия следствие квалифицировало как террористический акт.Однако хотел бы отметить, что в ходе расследования далеко не всегда подтверждаются версии о наличии у причастных мотива изменения государственного строя или дестабилизации общественного порядка. Например, Западным межрегиональным следственным управлением расследовалось уголовное дело о поджоге имущества ОАО "РЖД" на железнодорожном перегоне Иваново–Текстильный. Установлено, что в декабре прошлого года 15-летние подростки приобрели бензин, вскрыли релейный и батарейный шкафы, а затем облили и подожгли эти шкафы. Их деяния были квалифицированы как умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений общеопасным способом. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд. И подобный пример не единичный. Скорее мы можем говорить о том, что неокрепшая подростковая психика в условиях такой палитры происходящих событий не всегда способна правильно отреагировать на те или иные предложения противозаконного характера, но именно этому Следственный комитет старается уделять повышенное внимание профилактике преступности среди несовершеннолетних. Ведь особенно важно – воспитать подрастающее поколение достойными гражданами своей Родины.– В последние дни в России произошел ряд резонансных случаев, связанных с детьми. Какую работу проводит Следственный комитет по защите прав несовершеннолетних?– Защита прав несовершеннолетних – один из важнейших приоритетов в нашей работе. Мы постоянно следим за ситуацией, анализируем эти преступления и вырабатываем меры профилактики.Порой на первоначальном этапе не всегда понятно, можно ли было избежать негативных последствий, являются ли они следствием чьего-либо преступного действия либо бездействия или стечением обстоятельств, поэтому сотрудники СК РФ тщательно вникают и разбираются в проблеме, прежде чем принять процессуальное решение. К сожалению, практика показывает, что чаще всего дети становятся жертвами преступлений против личности и половой неприкосновенности. В этом году подразделениями СК России в суды направлено более 5,5 тысяч уголовных дел по фактам почти 10 тысяч преступных посягательств в отношении детей. Также расследовано более пяти тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними, в суд направлено более трех тысяч таких дел. В данном направлении тоже ведется комплексная работа, в частности наше ведомство участвует в работе над проектом федерального закона, который должен будет повысить эффективность системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.– Завершая разговор, скажите, как продвигается работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет?– В слаженном взаимодействии с МВД, ФСБ и ФСИН России, применяя новейший арсенал высокотехнологичных образцов криминалистической и специальной техники, используя современные возможности различных видов судебных экспертиз, нашими следователями, криминалистами и экспертами раскрыто 3296 преступлений прошлых лет, из которых более половины (60,3%) составили тяжкие и особо тяжкие деяния, в их числе 558 ранее нераскрытых убийств. В частности, благодаря практической помощи криминалистов центрального аппарата СК России раскрыто свыше 190 преступлений прошлых лет, в том числе 20 серийных преступлений. Среди них раскрытая серия убийств водителей большегрузных автомобилей, совершенных в 1998-2008 годах на территории Самарской области и Башкортостана. Причастный к этим преступлениям Александр Вышегородцев уже приговорен к 13 годам колонии строгого режима.Другой пример совместной успешной работы – установление участников так называемой "Саранской" банды, действовавшей в Брянской области. Соучастники на протяжении более 20 лет совершали преступления против граждан, чиновников, коммерсантов и депутатов региона. Один из лидеров банды уже осужден, в отношении другого уголовное дело по обвинению в совершении ряда особо тяжких преступлений в настоящее время рассматривается судом.Благодаря совместной работе сотрудников различных правоохранительных органов удалось привлечь к уголовной ответственности участников преступных групп из Смоленской, Новгородской областей и других регионов.Многолетний опыт раскрытия таких преступлений мы активно применили в Республике Крым, после вхождения в состав России, и сейчас в новых регионах активно продолжаем анализировать приостановленные уголовные дела, применяя разработанные методики. И уже есть хорошие перспективы по многим уголовным делам о преступлениях, совершенных длительное время назад.

https://ria.ru/20230724/zakon-1885995051.html

https://ria.ru/20230721/obuchenie-1885564180.html

https://ria.ru/20230723/mediki-1885848516.html

https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884358475.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230724/krymskiy-most-1885985083.html

https://ria.ru/20230724/shtrafy-1885984732.html

https://ria.ru/20230323/god_pedagoga-1860079008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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