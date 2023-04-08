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Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище

Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 08.04.2023

Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище

Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T14:21

2023-04-08T14:21

2023-04-08T17:03

общество

россия

санкт-петербург

украина

леонид слуцкий (политик)

владлен татарский

алексей навальный

лдпр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Гроб с телом погибшего военкора опускали в могилу под гимн России. В честь Татарского также был произведен салют, а военные прошли маршем.На похоронной процессии также присутствовал военный оркестр. Попрощаться с Татарским пришли соратники и многие неравнодушные граждане. В частности, на церемонию пришли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и друг военкора рэпер Аким Апачев. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.

https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945262.html

https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945002.html

россия

санкт-петербург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, санкт-петербург, украина, леонид слуцкий (политик), владлен татарский, алексей навальный, лдпр, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге