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Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище
Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 08.04.2023
Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище
Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:21
2023-04-08T14:21
2023-04-08T17:03
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лдпр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Гроб с телом погибшего военкора опускали в могилу под гимн России. В честь Татарского также был произведен салют, а военные прошли маршем.На похоронной процессии также присутствовал военный оркестр. Попрощаться с Татарским пришли соратники и многие неравнодушные граждане. В частности, на церемонию пришли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и друг военкора рэпер Аким Апачев. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945262.html
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Могила Владлена Татарского на Троекуровском кладбище
Могила Владлена Татарского на Троекуровском кладбище
2023-04-08T14:21
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PT0M16S
РИА Новости
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общество, россия, санкт-петербург, украина, леонид слуцкий (политик), владлен татарский, алексей навальный, лдпр, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Владлен Татарский, Алексей Навальный, ЛДПР, Фонд борьбы с коррупцией, Взрыв в кафе в Петербурге
Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище
Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве