https://ria.ru/20230403/orden-1862760408.html

Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 03.04.2023

Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Владимир Путин наградил погибшего накануне в Петербурге военкора Владлена Татарского орденом Мужества, соответствующий указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:14

2023-04-03T20:14

2023-04-03T21:20

общество

россия

санкт-петербург

владлен татарский

владимир путин

взрыв в кафе в петербурге

украина

происшествия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Владимир Путин наградил погибшего накануне в Петербурге военкора Владлена Татарского орденом Мужества, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)", — говорится в документе.Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 33 человека. В больницах города остаются 22 пострадавших.Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Девушка подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкое — теракт. Следствие полагает, что преступление планировали и организовали с территории Украины. Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.О причастности Киева к убийству журналиста также сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, его спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального.Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.

https://ria.ru/20230403/terakt-1862736983.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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