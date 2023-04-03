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Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 03.04.2023
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20:14 03.04.2023 (обновлено: 21:20 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/orden-1862760408.html
Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно
Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 03.04.2023
Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно
Владимир Путин наградил погибшего накануне в Петербурге военкора Владлена Татарского орденом Мужества, соответствующий указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:14
2023-04-03T21:20
общество
россия
санкт-петербург
владлен татарский
владимир путин
взрыв в кафе в петербурге
украина
происшествия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Владимир Путин наградил погибшего накануне в Петербурге военкора Владлена Татарского орденом Мужества, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)", — говорится в документе.Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 33 человека. В больницах города остаются 22 пострадавших.Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Девушка подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкое — теракт. Следствие полагает, что преступление планировали и организовали с территории Украины. Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.О причастности Киева к убийству журналиста также сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, его спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального.Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.
https://ria.ru/20230403/terakt-1862736983.html
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общество, россия, санкт-петербург, владлен татарский, владимир путин, взрыв в кафе в петербурге, украина, происшествия, киев, национальный антитеррористический комитет рф
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Владимир Путин, Взрыв в кафе в Петербурге, Украина, Происшествия, Киев, Национальный антитеррористический комитет РФ
Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Путин наградил погибшего в Петербурге военкора Татарского орденом Мужества посмертно

© Фото : Владлен Татарский/ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Владимир Путин наградил погибшего накануне в Петербурге военкора Владлена Татарского орденом Мужества, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)", — говорится в документе.
Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 33 человека. В больницах города остаются 22 пострадавших.
Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Девушка подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкое — теракт. Следствие полагает, что преступление планировали и организовали с территории Украины.
Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.
Я принесла статуэтку: задержана подозреваемая в теракте в кафе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе
Вчера, 18:30
О причастности Киева к убийству журналиста также сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, его спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального.
Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийВладимир ПутинВзрыв в кафе в ПетербургеУкраинаПроисшествияКиевНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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