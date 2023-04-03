https://ria.ru/20230403/vzryv-1862575719.html

"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского

"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского

В Санкт-Петербурге в воскресенье при взрыве в кафе на Университетской набережной погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Кадры с места трагедии — в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:44

2023-04-03T12:44

2023-04-03T18:22

фото

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

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В Санкт-Петербурге в воскресенье при взрыве в кафе на Университетской набережной погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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