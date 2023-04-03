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"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
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12:44 03.04.2023 (обновлено: 18:22 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862575719.html
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
В Санкт-Петербурге в воскресенье при взрыве в кафе на Университетской набережной погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Кадры с места трагедии — в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:44
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фото
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
владлен татарский
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В Санкт-Петербурге в воскресенье при взрыве в кафе на Университетской набережной погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)
Фото, Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ)

"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге в воскресенье при взрыве в кафе на Университетской набережной погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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ФотоВзрыв в кафе в ПетербургеСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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