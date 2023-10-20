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Дело о теракте в кафе, где погиб Владлен Татарский, поступило в суд - РИА Новости, 20.10.2023
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12:34 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/tatarskiy-1904096512.html
Дело о теракте в кафе, где погиб Владлен Татарский, поступило в суд
Дело о теракте в кафе, где погиб Владлен Татарский, поступило в суд - РИА Новости, 20.10.2023
Дело о теракте в кафе, где погиб Владлен Татарский, поступило в суд
Во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения поступило дело о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:34
2023-10-20T12:34
происшествия
россия
санкт-петербург
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения поступило дело о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило дело в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева", - говорится в сообщении. Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Касинцеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы госвласти и вынудить завершить СВО. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием военкора и блогера Максима Фомина, чтобы войти к нему в доверие. В ходе очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы. В тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который, зная о ее причастности к взрыву, укрывал обвиняемую вплоть до обнаружения и задержания. Расследование в отношении соучастников Треповой продолжается. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщал СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денисов и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". В июле в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следствию удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о взрывчатке.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html
https://ria.ru/20231020/pokushenie-1904051576.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Дело о теракте в кафе, где погиб Владлен Татарский, поступило в суд

Дело о теракте в Петербурге, где погиб военкор Татарский, поступило в суд

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения поступило дело о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило дело в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева", - говорится в сообщении.
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Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Касинцеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).
По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы госвласти и вынудить завершить СВО. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием военкора и блогера Максима Фомина, чтобы войти к нему в доверие.
В ходе очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы. В тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который, зная о ее причастности к взрыву, укрывал обвиняемую вплоть до обнаружения и задержания. Расследование в отношении соучастников Треповой продолжается.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Первое дело о подготовке покушения на Владимира Соловьева поступило в суд
11:16
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщал СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денисов и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
В июле в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следствию удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о взрывчатке.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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