Дело о теракте в кафе, где погиб Владлен Татарский, поступило в суд
Дело о теракте в Петербурге, где погиб военкор Татарский, поступило в суд
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения поступило дело о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило дело в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева", - говорится в сообщении.
Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Касинцеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).
По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы госвласти и вынудить завершить СВО. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием военкора и блогера Максима Фомина, чтобы войти к нему в доверие.
В ходе очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы. В тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который, зная о ее причастности к взрыву, укрывал обвиняемую вплоть до обнаружения и задержания. Расследование в отношении соучастников Треповой продолжается.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сообщал СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денисов и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
В июле в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следствию удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о взрывчатке.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов