https://ria.ru/20240116/trepova-1921594595.html

Трепова рассказала, как получила бюст Татарского для передачи военкору

Трепова рассказала, как получила бюст Татарского для передачи военкору - РИА Новости, 16.01.2024

Трепова рассказала, как получила бюст Татарского для передачи военкору

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова рассказала в суде, что ее убедили, что внутри бюста Владлена Татарского, который он передала ему в кафе 2 апреля, была не... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:36

2024-01-16T12:36

2024-01-16T12:36

санкт-петербург

дарья трепова

владлен татарский

дарья дугина

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Обвиняемая в теракте Дарья Трепова рассказала в суде, что ее убедили, что внутри бюста Владлена Татарского, который он передала ему в кафе 2 апреля, была не взрывчатка, а микрофон и трекер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Восьмого марта посылка приехала... Гештальт спросил меня: "А ты догадалась, что в посылке? Там бюст Татарского!". Я посмеялась. Из такси мне выносят большую коробку, меня испугал ее размер. Я спросила у него: а это не как в случае с Дарьей Дугиной? Гештальт ответил, что нет-нет, там только микрофон и трекер. Я поверила, но меня это испугало, они говорили, что посылка из-за границы идет. Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу", - рассказала Трепова. Она добавила, что ей показалось странной упаковка, что снизу бюста был прикреплен пенопласт, а под ним металлический диск размером с 5-рублевую монету. Треповой пояснили, это именно это "штука с микрофоном, ее нужно будет снять и он будет работать". "Попков попросил подкрасить статуэтку, но он должен это контролировать, так как там выход микрофона. Я обратила внимание, что зрачки [бюста] были странно сделаны, как будто там воронка, я пыталась ручкой проткнуть, но не получилось", - сказала Трепова. Судя по показаниям Треповой, на связи с ней были два человека: проживающий на Украине журналист Роман Попков и некий Гештальт - настоящее имя и место работы этого человека в суде не оглашалось. Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве этим терактом. ФСБ России называла вторым соучастником организации теракта члена диверсионно-террористической группы гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он, по данным следствия, передал Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку. Возможно, Гештальт - это он и есть. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля прошлого года на творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

https://ria.ru/20231122/tatarskiy-1911025666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский, дарья дугина, взрыв в кафе в петербурге, происшествия