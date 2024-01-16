https://ria.ru/20240116/trepova-1921594595.html
Трепова рассказала, как получила бюст Татарского для передачи военкору
Трепова рассказала, как получила бюст Татарского для передачи военкору - РИА Новости, 16.01.2024
Трепова рассказала, как получила бюст Татарского для передачи военкору
Обвиняемая в теракте Дарья Трепова рассказала в суде, что ее убедили, что внутри бюста Владлена Татарского, который он передала ему в кафе 2 апреля, была не... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:36
2024-01-16T12:36
2024-01-16T12:36
санкт-петербург
дарья трепова
владлен татарский
дарья дугина
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Обвиняемая в теракте Дарья Трепова рассказала в суде, что ее убедили, что внутри бюста Владлена Татарского, который он передала ему в кафе 2 апреля, была не взрывчатка, а микрофон и трекер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Восьмого марта посылка приехала... Гештальт спросил меня: "А ты догадалась, что в посылке? Там бюст Татарского!". Я посмеялась. Из такси мне выносят большую коробку, меня испугал ее размер. Я спросила у него: а это не как в случае с Дарьей Дугиной? Гештальт ответил, что нет-нет, там только микрофон и трекер. Я поверила, но меня это испугало, они говорили, что посылка из-за границы идет. Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу", - рассказала Трепова. Она добавила, что ей показалось странной упаковка, что снизу бюста был прикреплен пенопласт, а под ним металлический диск размером с 5-рублевую монету. Треповой пояснили, это именно это "штука с микрофоном, ее нужно будет снять и он будет работать". "Попков попросил подкрасить статуэтку, но он должен это контролировать, так как там выход микрофона. Я обратила внимание, что зрачки [бюста] были странно сделаны, как будто там воронка, я пыталась ручкой проткнуть, но не получилось", - сказала Трепова. Судя по показаниям Треповой, на связи с ней были два человека: проживающий на Украине журналист Роман Попков и некий Гештальт - настоящее имя и место работы этого человека в суде не оглашалось. Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве этим терактом. ФСБ России называла вторым соучастником организации теракта члена диверсионно-террористической группы гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он, по данным следствия, передал Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку. Возможно, Гештальт - это он и есть. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля прошлого года на творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
https://ria.ru/20231122/tatarskiy-1911025666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский, дарья дугина, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Санкт-Петербург, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Дарья Дугина, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
Трепова рассказала, как получила бюст Татарского для передачи военкору
Трепова заявила, что поверила, что внутри бюста Татарского был микрофон и трекер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Обвиняемая в теракте Дарья Трепова рассказала в суде, что ее убедили, что внутри бюста Владлена Татарского, который он передала ему в кафе 2 апреля, была не взрывчатка, а микрофон и трекер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Восьмого марта посылка приехала... Гештальт спросил меня: "А ты догадалась, что в посылке? Там бюст Татарского!". Я посмеялась. Из такси мне выносят большую коробку, меня испугал ее размер. Я спросила у него: а это не как в случае с Дарьей Дугиной? Гештальт ответил, что нет-нет, там только микрофон и трекер. Я поверила, но меня это испугало, они говорили, что посылка из-за границы идет. Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу", - рассказала Трепова.
Она добавила, что ей показалось странной упаковка, что снизу бюста был прикреплен пенопласт, а под ним металлический диск размером с 5-рублевую монету. Треповой пояснили, это именно это "штука с микрофоном, ее нужно будет снять и он будет работать".
"Попков попросил подкрасить статуэтку, но он должен это контролировать, так как там выход микрофона. Я обратила внимание, что зрачки [бюста] были странно сделаны, как будто там воронка, я пыталась ручкой проткнуть, но не получилось", - сказала Трепова.
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Судя по показаниям Треповой, на связи с ней были два человека: проживающий на Украине
журналист Роман Попков и некий Гештальт - настоящее имя и место работы этого человека в суде не оглашалось. Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве этим терактом.
ФСБ
России называла вторым соучастником организации теракта члена диверсионно-террористической группы гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он, по данным следствия, передал Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку. Возможно, Гештальт - это он и есть.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля прошлого года на творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге
- взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку.
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