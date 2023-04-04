Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил корреспондент РИА Новости.Защита просила избирать обвиняемой меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Интересы обвиняемой в суде представляли два адвоката по соглашению. В начале заседания Трепова ответила на вопросы судьи, касающиеся ее биографии. Девушка говорила сбивчиво и едва слышно, ее просили отвечать более четко.Вскоре заседание закрыли от слушателей по просьбе следователя. Он заявил, что гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни. Публично обозначить свою позицию Трепова не успела.Следственный комитет предъявил Треповой обвинение по двум статьям: "Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". Наказание — вплоть до пожизненного заключения.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230403/terakt-1862736983.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Суд арестовал Трепову по делу о теракте в Петербурге
Суд арестовал Трепову по делу о теракте в Петербурге
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.
Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.
Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". Наказание — вплоть до пожизненного заключения.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек
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