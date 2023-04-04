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Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге - РИА Новости, 04.04.2023
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18:40 04.04.2023 (обновлено: 19:03 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/trepova-1863003971.html
Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге
Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге - РИА Новости, 04.04.2023
Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге
Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:40
2023-04-04T19:03
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
украина
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил корреспондент РИА Новости.Защита просила избирать обвиняемой меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Интересы обвиняемой в суде представляли два адвоката по соглашению. В начале заседания Трепова ответила на вопросы судьи, касающиеся ее биографии. Девушка говорила сбивчиво и едва слышно, ее просили отвечать более четко.Вскоре заседание закрыли от слушателей по просьбе следователя. Он заявил, что гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни. Публично обозначить свою позицию Трепова не успела.Следственный комитет предъявил Треповой обвинение по двум статьям: "Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". Наказание — вплоть до пожизненного заключения.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230403/terakt-1862736983.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Суд арестовал Трепову по делу о теракте в Петербурге
Суд арестовал Трепову по делу о теракте в Петербурге
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, украина, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский, Украина, Россия
Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге

Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 июня 2023 года", — огласила решение судья.
Защита просила избирать обвиняемой меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Интересы обвиняемой в суде представляли два адвоката по соглашению.
В начале заседания Трепова ответила на вопросы судьи, касающиеся ее биографии. Девушка говорила сбивчиво и едва слышно, ее просили отвечать более четко.
Я принесла статуэтку: задержана подозреваемая в теракте в кафе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"Я принесла статуэтку": задержана подозреваемая в теракте в кафе
3 апреля, 18:30
Вскоре заседание закрыли от слушателей по просьбе следователя. Он заявил, что гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни. Публично обозначить свою позицию Трепова не успела.
Следственный комитет предъявил Треповой обвинение по двум статьям: "Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.
Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.
Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". Наказание — вплоть до пожизненного заключения.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Сотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек
Вчера, 08:46
 
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