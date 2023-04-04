https://ria.ru/20230404/trepova-1863003971.html

Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге

Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге - РИА Новости, 04.04.2023

Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге

Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:40

2023-04-04T18:40

2023-04-04T19:03

происшествия

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

украина

россия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил корреспондент РИА Новости.Защита просила избирать обвиняемой меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Интересы обвиняемой в суде представляли два адвоката по соглашению. В начале заседания Трепова ответила на вопросы судьи, касающиеся ее биографии. Девушка говорила сбивчиво и едва слышно, ее просили отвечать более четко.Вскоре заседание закрыли от слушателей по просьбе следователя. Он заявил, что гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни. Публично обозначить свою позицию Трепова не успела.Следственный комитет предъявил Треповой обвинение по двум статьям: "Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". Наказание — вплоть до пожизненного заключения.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство военного корреспондента спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230403/terakt-1862736983.html

https://ria.ru/20230404/vzryv-1862805852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Суд арестовал Трепову по делу о теракте в Петербурге Суд арестовал Трепову по делу о теракте в Петербурге 2023-04-04T18:40 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский, украина, россия