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СК переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт - РИА Новости, 03.04.2023
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17:28 03.04.2023 (обновлено: 18:40 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862714928.html
СК переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт
СК переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт - РИА Новости, 03.04.2023
СК переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт
Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкое — теракт, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:28
2023-04-03T18:40
россия
происшествия
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
фонд борьбы с коррупцией
украина
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкое — теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Следствие полагает, что преступление планировали и организовали с территории Украины."При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*", — уточнили в ведомстве.Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.О причастности Киева к убийству журналиста также сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, его спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального.Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Подозреваемая подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
россия
санкт-петербург
украина
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СК РФ опубликовал новые кадры с Дарьей Треповой
СК РФ опубликовал новые кадры с Дарьей Треповой
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россия, происшествия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, фонд борьбы с коррупцией, украина, национальный антитеррористический комитет рф
Россия, Происшествия, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург, Фонд борьбы с коррупцией, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ
СК переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт

СК России переквалифицировал статью об убийстве военкора Владлена Татарского на теракт

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Автомобиль Следственного комитета России у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Следственного комитета России у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкое — теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«

"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК России ("Террористический акт")", — заявили в СК.

Следствие полагает, что преступление планировали и организовали с территории Украины.
"При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*", — уточнили в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.
О причастности Киева к убийству журналиста также сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, его спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального.
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.
Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Подозреваемая подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.
Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
РоссияПроисшествияВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в ПетербургеСанкт-ПетербургФонд борьбы с коррупциейУкраинаНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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