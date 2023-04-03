https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862714928.html

СК переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт

СК переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт - РИА Новости, 03.04.2023

СК переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт

Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкое — теракт, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:28

2023-04-03T17:28

2023-04-03T18:40

россия

происшествия

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

фонд борьбы с коррупцией

украина

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкое — теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Следствие полагает, что преступление планировали и организовали с территории Украины."При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*", — уточнили в ведомстве.Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.О причастности Киева к убийству журналиста также сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, его спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального.Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Подозреваемая подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

россия

санкт-петербург

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

СК РФ опубликовал новые кадры с Дарьей Треповой СК РФ опубликовал новые кадры с Дарьей Треповой 2023-04-03T17:28 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург, фонд борьбы с коррупцией, украина, национальный антитеррористический комитет рф