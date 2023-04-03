МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкое — теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Следствие полагает, что преступление планировали и организовали с территории Украины."При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*", — уточнили в ведомстве.Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.О причастности Киева к убийству журналиста также сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, его спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального.Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Подозреваемая подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Россия, Происшествия, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург, Фонд борьбы с коррупцией, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ
СК переквалифицировал статью об убийстве Татарского на теракт
СК России переквалифицировал статью об убийстве военкора Владлена Татарского на теракт
Автомобиль Следственного комитета России у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следственный комитет переквалифицировал обвинение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкое — теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК России ("Террористический акт")", — заявили в СК.
Следствие полагает, что преступление планировали и организовали с территории Украины.
"При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*", — уточнили в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.
О причастности Киева к убийству журналиста также сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, его спланировали спецслужбы Украины с участием сторонников Алексея Навального.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.
Накануне вечером в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб. Пострадали 32 человека.
Подозреваемую в причастности к убийству 26-летнюю Дарью Трепову объявили в розыск, сегодня ее задержали. Подозреваемая подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, но не сказала, кто ей ее передал.
Как сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга, в феврале 2022 года Трепова получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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