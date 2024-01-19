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Трепова попросила вернуть дело на доследование - РИА Новости, 19.01.2024
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17:03 19.01.2024 (обновлено: 17:04 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/trepova-1922390948.html
Трепова попросила вернуть дело на доследование
Трепова попросила вернуть дело на доследование - РИА Новости, 19.01.2024
Трепова попросила вернуть дело на доследование
Дарья Трепова просит вернуть дело о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, на доследование и переквалифицировать его по другим... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:03
2024-01-19T17:04
происшествия
дарья трепова
россия
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Дарья Трепова просит вернуть дело о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, на доследование и переквалифицировать его по другим статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я бы хотела просить суд вернуть дело на доследования и квалифицировать его по-другому, по ст. 327 УК РФ назначить наказание по усмотрению суда", - сказала Трепова в прениях сторон, указав, что в ее действиях не было умысла. Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признает только статье 327 УК РФ. Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой 28 лет лишения свободы по совокупности преступлений и штраф в 800 тысяч рублей. Укрывавшего ее после взрыва Дмитрия Касинцева, который также оказался на скамье подсудимых, обвинение просит приговорить к 1 году 10 месяцев колонии общего режима. Трепова сообщила, что ей очень жаль, что Касинцев оказался замешан, он "всего этого не заслуживает". "Хочу принести извинения всем присутствующим. Мне действительно очень жаль. Простите", — закончила Трепова.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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происшествия, дарья трепова, россия, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский
Происшествия, Дарья Трепова, Россия, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский
Трепова попросила вернуть дело на доследование

Трепова попросила вернуть дело о теракте в Петербурге на доследование

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Дарья Трепова просит вернуть дело о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, на доследование и переквалифицировать его по другим статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я бы хотела просить суд вернуть дело на доследования и квалифицировать его по-другому, по ст. 327 УК РФ назначить наказание по усмотрению суда", - сказала Трепова в прениях сторон, указав, что в ее действиях не было умысла.
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Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признает только статье 327 УК РФ.
Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой 28 лет лишения свободы по совокупности преступлений и штраф в 800 тысяч рублей.
Укрывавшего ее после взрыва Дмитрия Касинцева, который также оказался на скамье подсудимых, обвинение просит приговорить к 1 году 10 месяцев колонии общего режима. Трепова сообщила, что ей очень жаль, что Касинцев оказался замешан, он "всего этого не заслуживает".
"Хочу принести извинения всем присутствующим. Мне действительно очень жаль. Простите", — закончила Трепова.
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ПроисшествияДарья ТреповаРоссияВзрыв в кафе в ПетербургеВладлен Татарский
 
 
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