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Арест Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга продлили по 18 апреля - РИА Новости, 24.11.2023
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13:08 24.11.2023 (обновлено: 14:11 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/sud-1911559073.html
Арест Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга продлили по 18 апреля
Арест Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга продлили по 18 апреля - РИА Новости, 24.11.2023
Арест Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга продлили по 18 апреля
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге продлил на полгода срок ареста Дарье Треповой - фигурантке дела о теракте в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:08
2023-11-24T14:11
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге продлил на полгода срок ареста Дарье Треповой - фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости."Оставить меру пресечения без изменений Треповой Дарье Евгеньевне и продлить сроком на 6 месяцев, по 18 апреля 2024 года включительно", - объявил председательствующий судья Тимур Жидков.Трепова возражала против продления ареста. Она еще раз сообщила суду, что не признает свою вину в совершении теракта и незаконном обороте взрывных устройств. Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест.Судья также объявил о графике заседаний на следующие две недели. "С 27 ноября с 14 часов начнем ежедневно работать до 1 декабря, потом с 4 по 7 декабря ежедневно также начинаем с 10.00 утра. Со следующей недели продолжится представление доказательств со стороны обвинения, мы будем обеспечивать явку свидетелей обвинения", - сообщил Жидков.Пятнадцатого ноября Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге начал рассмотрение дела Треповой и преподавателя Дмитрия Касинцева, который укрывал ее после взрыва в кафе.На мероприятии в кафе на Университетской набережной в Петербурге 2 апреля Трепова передала Татарскому статуэтку. В результате ее подрыва, выполненного дистанционно, военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы (столько в деле и потерпевших). Один из пострадавших, Виктор Полиектов, впоследствии скончался - об этом сообщил судья Жидков в ходе процесса.
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происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Арест Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга продлили по 18 апреля

Суд: арест Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге продлен по 18 апреля

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге продлил на полгода срок ареста Дарье Треповой - фигурантке дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Оставить меру пресечения без изменений Треповой Дарье Евгеньевне и продлить сроком на 6 месяцев, по 18 апреля 2024 года включительно", - объявил председательствующий судья Тимур Жидков.
Трепова возражала против продления ареста. Она еще раз сообщила суду, что не признает свою вину в совершении теракта и незаконном обороте взрывных устройств. Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест.
Судья также объявил о графике заседаний на следующие две недели. "С 27 ноября с 14 часов начнем ежедневно работать до 1 декабря, потом с 4 по 7 декабря ежедневно также начинаем с 10.00 утра. Со следующей недели продолжится представление доказательств со стороны обвинения, мы будем обеспечивать явку свидетелей обвинения", - сообщил Жидков.
Пятнадцатого ноября Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге начал рассмотрение дела Треповой и преподавателя Дмитрия Касинцева, который укрывал ее после взрыва в кафе.
На мероприятии в кафе на Университетской набережной в Петербурге 2 апреля Трепова передала Татарскому статуэтку. В результате ее подрыва, выполненного дистанционно, военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы (столько в деле и потерпевших). Один из пострадавших, Виктор Полиектов, впоследствии скончался - об этом сообщил судья Жидков в ходе процесса.
Юрист - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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ПроисшествияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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